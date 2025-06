Todes-Drama bei Polo-Spiel erschüttert: Freund von Prinz William stirbt plötzlich

Ein tragischer Zwischenfall bei einem Polo-Turnier in Windsor sorgt für Bestürzung – auch im Umfeld der königlichen Familie. Während eines Spiels, bei dem regelmäßig Mitglieder der Royals und ihrer Freunde mitwirken, brach der indische Unternehmer Sunjay Kapur plötzlich zusammen und starb kurz darauf. Der 53-jährige Milliardär war kein Unbekannter: Er galt als passionierter Polospieler und war mehrfach an der Seite von Prinz William auf dem Spielfeld zu sehen. Doch was war bei dem Polo-Spiel geschehen?

Übrigens: Der plötzliche Tod von Lee Sansum, dem einstigen Leibwächter von Prinzessin Diana, Prinz William und Prinz Harry, dürfte besonders die Brüder berühren. Sansum, den Prinzessin Diana „Rambo“ nannte, schützte die Familie unter anderem bei einem Urlaub in Saint-Tropez kurz vor ihrem Tod. In einem Brief bedankte sich Diana für seinen Einsatz.

Polo-Spiel in Windsor endet tödlich: Freund von Prinz William stirbt mit 53 Jahren

Laut übereinstimmender Medienberichte – unter anderem dem in London ansässigen Telegraph – brach der indische Unternehmer Sunjay Kapur während des „Queen’s Cup“ im renommierten „Guards Polo Club“ in Windsor plötzlich zusammen. Der Vorfall ereignete sich bereits während einer Spielpause am 12. Juni.

Augenzeugen zufolge soll Kapur kurz zuvor gesagt haben: „I’ve swallowed something“ – auf Deutsch: „Ich habe etwas verschluckt.“ Erste Meldungen deuteten auf einen Bienenstich im Mundraum hin, der eine anaphylaktische Reaktion ausgelöst haben könnte – bestätigt ist dies von offiziellen Quellen bislang allerdings nicht.

Andere Berichte sprechen von einem plötzlichen Herzstillstand, ohne äußere Ursache, wie der Bericht von Vanity Fair. Die genauen Umstände sind also noch unklar – und die jüngst von der Daily Mail verbreitete Theorie über eine Biene basiert derzeit auf nicht namentlich genannten Quellen.

Mit Prinz William befreundet – Royals kannten Kapur gut

Sunjay Kapur war nicht nur Vorsitzender des Autozulieferers Sona Comstar, sondern auch ein aktives Mitglied in der internationalen Polo-Szene und bewegte sich im erweiterten Kreis der Royals. Laut People und Telegraph spielte er in der Vergangenheit mehrfach mit Prinz William, unter anderem bei Wohltätigkeitsturnieren.

Seine frühere Ehefrau, Bollywood-Star Karisma Kapoor, erwähnte in einem Interview 2016, dass Kapur sogar ein krankes Kind allein ließ, um mit dem Royal Sport zu machen. Sie sagte damals in dem Interview: „Sunjay beschloss, weiterzumachen und mich zurückzulassen, um mich um unseren kranken vier Monate alten Sohn zu kümmern, nur um ein Polospiel mit Prinz William zu spielen.“

Auch wenn Prinz William sich bislang nicht geäußert hat, dürfte der Tod Kapurs im Umfeld des Royals auf große Anteilnahme stoßen. Polo ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des sozialen Lebens der königlichen Familie. Nicht nur William, sondern auch sein Bruder, Prinz Harry, wie auch ihr Vater, König Charles III. waren jahrelang begeisterte Polo-Spieler.