Von König Charles bis Prinzessin Kate: Wo machen die Royals am liebsten Urlaub?

Das britische Königshaus steht und fällt mit seinen Traditionen – und dazu gehört auch der alljährliche Sommerurlaub. Denn tatsächlich haben viele Royals Lieblingsurlaubsziele, zu denen sie immer wieder zurückkehren. Manche genießen die Ruhe in den schottischen Highlands. Andere bevorzugen abgeschiedene Inseln in der Karibik. Und wieder andere reisen ins sagenumwobene Transsilvanien. Ein Überblick über die Urlaubsziele der Royals.

König Charles: Urlaub in Schottland und Rumänien

Wie das Lifestyle-Magazin Town & Country berichtet, verbringt König Charles seinen Sommerurlaub traditionell in den schottischen Highlands. Genauer gesagt: auf dem Balmoral Castle. Auch schon seine Mutter, Queen Elizabeth II. verbrachte die Sommermonate oft auf der royalen Sommerresidenz. Tatsächlich reicht die Tradition laut Town & Country bis ins Jahr 1852 zurück, als Königin Victoria und Prinz Albert das Anwesen in Aberdeenshire erwarben.

Wie die britische Boulevard-Zeitung Daily Express berichtet, hat König Charles aber noch eine weitere, eher ungewöhnliche Urlaubsvorliebe. Nämlich: Siebenbürgen (Transsilvanien) in Rumänien. Demnach hat sich Charles 1998 bei einem offiziellen Besuch in die Region verliebt und kehrt seitdem immer wieder dorthin zurück. In dem kleinen Dorf Deutsch-Weißkirch (Viscri) hat er dem Daily Express zufolge sogar ein Gästehaus gekauft. Wenn Charles nicht dort wohne, so der Daily Express weiter, stehe das Haus Besuchern offen. Das Haus selbst verfüge über sieben Schlafzimmer ohne Radio oder Fernseher, um eine ruhige und friedliche Atmosphäre zu schaffen. Die Zimmer kosten laut dem Daily Express durchschnittlich etwa 100 Pfund pro Nacht. Umgerechnet: rund 115 Euro.

Prinz William und Prinzessin Kate: Sommer in Norfolk und auf Mustique

Prinz William und Prinzessin Kate verbringen ihren Sommerurlaub dem Stern zufolge gerne in der englischen Grafschaft Norfolk. Dort befindet sich der Landwohnsitz von Prinz William und seiner Familie: Anmer Hall. Das Anwesen haben William und Kate laut der Zeit vor ungefähr zehn Jahren renovieren lassen – Kostenpunkt: 1,8 Millionen Euro.

Laut dem britischen Boulevard-Magazin Hello! zieht es Prinz William und Prinzessin Kate aber auch immer wieder auf die Karibik-Insel Mustique. Wie Hello! weiter schreibt, gilt die Insel mit dem türkisfarbenen Wasser und den weißen Sandstränden als exklusives Rückzugsziel der Reichen und Schönen. So gibt es auf der Insel laut Hello! nur ein einziges, kommerziell genutztes Hotel. Wer hier Urlaub mache, wohne meist in abgeschiedenen Villen im Privatbesitz. Zudem schütze eine Flugverbotszone die Privatsphäre der Gäste.

König Felipe und Königin Letizia: Mallorca

Die spanischen Royals urlauben am liebsten auf der Balearen-Insel Mallorca. Laut dem ARD-Magazin Brisant liegt der royale Marivent-Palast ganz in der Nähe von Palmas Hafen. Der 500 Quadratmeter große Palast bietet Brisant zufolge unter anderem acht Bäder, mehrere Wohnzimmer und drei Schwimmbäder. Außerdem gehöre ein rund 30.0000 Quadratmeter großer Park dazu.

König Frederik und Königin Mary: Gråsten und die dänische Küste

Laut dem Stern verbringen König Frederik und Königin Mary von Dänemark ihren Urlaub gerne auf Schloss Gravenstein in Gråsten. Ein besonderer Hingucker auf dem Anwesen ist der Schlossgarten mit seinen großen Rasenflächen, Seen und Blumen. Der wurde der Touristeninformation Sønderjylland zufolge noch von der im Jahr 2000 verstorbenen Königin Ingrid angelegt.

Wie die Touristeninformation Sønderjylland weiter schreibt, ist das Gebiet um das Schloss allerdings für die Öffentlichkeit gesperrt, wenn die Royals auf dem Anwesen sind. Sonst könne man sich den Garten anschauen. Ein Ausflug lohnt sich vor allem für Menschen aus Schleswig-Holstein. Denn Schloss Gravenstein befindet sich laut Google Maps nur rund 40 Autominuten von Flensburg entfernt.

