Von Schwert-Replika bis Handtasche: Diese Geschenke tauschten die Royals mit Donald Trump aus

US-Präsident Donald Trump stattete dem Vereinigten Königreich vom 17. bis zum 18. September einen Besuch ab. König Charles und Königin Camilla hießen den Präsidenten gemeinsam mit seiner Ehefrau, First Lady Melania, im Schloss Windsor willkommen. Und wie bei Staats- und Königsbesuchen üblich, durften dabei Gastgeschenke nicht fehlen. Die Präsente, die sich Regierungschefs und Monarchen übergeben, stecken in der Regel voller Sorgfalt und Symbolkraft. Besonders das Präsent von Trump an König Charles ist von symbolischem Wert.

Royals schenken den Trumps Flagge und Handtasche

Nach einem gemeinsamen Mittagessen am Mittwoch, 17. September 2025, tauschte das britische Königspaar mit den Trumps Geschenke aus. Wie BBC und Independent berichteten, handelte es sich auf beiden Seiten um Präsente mit historischem Wert. König Charles und Königin Camilla hießen den US-Präsidenten demnach mit mehreren Geschenken willkommen.

Dazu zählte ein handgebundener Lederband zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, der im kommenden Jahr gefeiert wird. Möglicherweise eine Erinnerung an den Stellenwert der Demokratie? Zudem erhielt der US-Präsident die Flagge des Vereinigten Königreiches, die am Tag seiner Amtseinführung über dem Buckingham Palace wehte. Melania Trump erhielt eine Handtasche der Designerin Anya Hindmarch und eine Schale aus Silber und Emaille der nordirischen Silberschmiedin Cara Murphy. Zudem soll das amerikanische Paar einen silbernen Fotorahmen mit eingraviertem Monogramm erhalten haben.

König Charles erhält ein Schwert von Donald Trump

Donald und Melanie Trump erwiderten die Geste und brachten dem englischen Königspaar Gastgeschenke mit. König Charles bekam eine Nachbildung eines Schwertes von Präsident Eisenhower geschenkt. Independent zitiert den Buckingham Palace, laut dem die Nachbildung „tiefgreifenden Respekt“ symbolisiere und „zur Erinnerung an die historische Partnerschaft“ diene, die für den Sieg im Zweiten Weltkrieg entscheidend war. Und nebenbei steht laut dem SWR das Schwert als Symbol für Macht und Stärke.

Eine Waffe für den König, Schmuck für die Königin: Camilla wurde mit einer wertvollen Brosche von dem amerikanischen Juwelier Tiffany & Co. beschenkt. Das Schmuckstück besteht aus 18 Karat Gold und ist mit Diamanten und Rubinen besetzt. Die Brosche soll Diplomatie, Freundschaft und Respekt ausdrücken.

Übrigens: Der Besuch von Donald Trump löste Proteste und Kritik aus. Am Mittwoch demonstrierten Tausende Menschen in London gegen Trumps Willkommensfeier.