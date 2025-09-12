Wiedersehen von Prinz Harry und König Charles nach eineinhalb Jahren – war es ein Versöhnungstreffen?

Seitdem Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, sich 2020 aus dem britischen Königshaus zurückgezogen haben, gilt das Verhältnis des Paares zu den anderen Royals als äußerst angespannt. In den vergangenen Monaten wurde in den Medien jedoch immer wieder über eine mögliche Versöhnung zwischen Harry und seinem Vater, König Charles III., spekuliert. So soll bereits Anfang Juli 2025 ein geheimes Treffen hochrangiger Vertreter beider Seiten stattgefunden haben. Als bekannt wurde, dass Harry am 8. September zu einem besonderen Event nach England reist, kochten die Gerüchte erneut hoch. Und tatsächlich kam es zu einem Aufeinandertreffen von Harry und Charles. Doch handelte es sich dabei um eine Aussprache zwischen Vater und Sohn? Was über das Treffen bekannt ist, lesen Sie hier.

Warum kehrte Prinz Harry zurück nach England?

Als Harry und Meghan dem englischen Königshaus den Rücken kehrten und ihre royalen Pflichten niederlegten, wurde das kalifornische Montecito zu ihrer neuen Heimat. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet leben sie dort in ihrem Anwesen, weitgehend abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Besuche der royalen Familie gab es seitdem nur selten. Ein persönliches Treffen zwischen Prinz Harry und König Charles gab es zuletzt im Februar 2024.

Ende August wurde dann bekannt, dass Harry an der alljährlichen Preisverleihung der „WellChild Awards“ teilnehmen wird. Das hatte die Wohltätigkeitsorganisation auf ihrer offiziellen Website verkündet. Harry gilt seit vielen Jahren als bedeutender Unterstützer der Organisation. Anlässlich des 20. Jubiläums reiste er nach London, um persönlich an der Verleihung teilzunehmen und außerdem den Preis für das inspirierendste Kind im Alter von vier bis sechs Jahren zu überreichen. Wie unter anderem die britische Boulevardzeitung Daily Mail berichtete, folgten in den Tagen darauf weitere öffentliche Auftritte bei verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen. Doch auch die Gerüchte über ein mögliches Treffen mit König Charles rissen nicht ab.

Treffen von Harry und Charles: Kam es zur Versöhnung?

Am 10. September soll es schließlich so weit gewesen sein: Prinz Harry und König Charles begegneten sich nach langer Zeit wieder. Wie die Daily Mail berichtete, trafen sich Vater und Sohn im Clarence House in London zu einem persönlichen Gespräch. Rund 55 Minuten soll die Unterredung gedauert haben – begleitet von einer traditionellen Tasse Tee.

Bei einem offiziellen Termin im Anschluss äußerte sich Prinz Harry sogar selbst zu dem Treffen. Bei einem offiziellen Empfang für die „Invictus Games“ wurde er gefragt, wie es seinem Vater gehe. Laut Daily Mail antwortete Harry: „Ja, es geht ihm großartig, danke“. Mehr Einzelheiten zu dem Gespräch zwischen Vater und Sohn sind bislang nicht bekannt. Laut der britischen Boulevardzeitung soll Harry bei dem Event jedoch entspannt und gut gelaunt gewirkt haben.

In einem Interview mit dem britischen Nachrichtensender BBC machte Harry im Frühjar 2025 bereits deutlich, dass er sich eine Annäherung mit seiner entfremdeten Familie, insbesondere mit seinem Vater, wünsche: „Ich würde mich sehr über eine Versöhnung mit meiner Familie freuen“, sagte er damals im Gespräch mit Reporterin Nada Tawfik. „Ich weiß nicht, wie lange mein Vater noch zu leben hat. Wegen dieser Sicherheitsprobleme spricht er nicht mit mir … aber es wäre schön, sich zu versöhnen“. Wie es in Zukunft weitergeht und ob Harry tatsächlich eine Versöhnung mit der Königsfamilie gelingt, bleibt weiter abzuwarten.