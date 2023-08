RTL-Datingshow

vor 25 Min.

Bachelorette lässt Kandidaten nicht ran: Nach dem Kuss ist Schluss

Erst knistert es am Flussufer, dann will Kandidat Adrian in Folge 7 die erste Liebesnacht mit der Bachelorette verbringen. Aber die will noch nicht. Der Playboy versteht die Welt nicht mehr.

