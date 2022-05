Deutscher Astronaut Maurer auf dem Rückweg zur Erde - Nasa zeigt Livestream

Matthias Maurer befindet sich auf dem Rückweg zur Erde. Der deutsche Astronaut hat rund ein halbes Jahr auf der ISS verbracht und in verschiedenen Bereichen geforscht.

Ein halbes Jahr hat Matthias Maurer auf der ISS verbracht, nun ist er zum Rückweg auf die Erde aufgebrochen. Am Donnerstag konnte in einem Livestream der US-Raumfahrtbehörde Nasa beobachten, wie Maurer mit den drei US-Astronauten Raja Chari, Thomas Marshburn und Kayla Barron von der ISS abdockte. Sie werden in einer Dragon-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX zurück zu ihrem heimischen Planeten gebracht.

Nasa zeigt Livestream von Landung auf der Erde

Die Astronauten-Crew wird nun rund 24 Stunden unterwegs sein. Am Freitag um 6.43 Uhr soll die Raumkapsel vor der Küste Florida wassern. Bereits um 22 Uhr wird der deutsche Astronaut dann in Köln erwartet. Die Nasa zeigt die Landung in einem Livestream.

Maurer war im November 2021 in seiner Funktion als Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation ESA zur ISS aufgebrochen. Er war damit der 600. Mensch im Weltraum und der 12. Deutsche im All. Er nutzte die Zeit in 400 Kilometern Höhe für Forschungen in den Bereichen Biologie, Physik, Medizin und künstliche Intelligenz. Dabei erprobte Maurer neue Technologien.

Der deutsche Astronaut experimentierte unter anderem mit neuartigen Betonmischungen für nachhaltige Gebäude, Wasser in der Schwerelosigkeit und Biopflastern, die aus Hautzellen hergestellt werden.

Video: dpa Exklusiv

Maurer nennt Außeneinsatz als "herausragendstes Erlebnis"

Besonders im Gedächtnis wird Maurer ein kräftezehrender Außeneinsatz an der ISS bleiben. Diesen bezeichnete er rückblickend bereits als "herausragendstes Erlebnis". Mehr als sechs Stunden lang hatte er mit seinem Kommandanten und Nasa-Kollegen Chari Reperaturen am Kühlsystem der Weltraumstation vorgenommen. Auch eine Außenkamera ersetzten sie.

Im All feierte Maurer im März auch seinen 52. Geburtstag. In den Online-Netzwerken blieb er während seinem kompletten Einsatz sehr präsent, teilte immer wieder Fotos und Videos von seinen Experimenten, dem Alltag und natürlich dem Ausblick von der ISS.