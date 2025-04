Rugbypartie in Frankreich Fallschirmspringer bleibt an Stadiondach in Toulouse hängen

Es war als spektakulärer Auftakt eines Rugby-Spiels geplant. Dann bleibt ein Fallschirmspringer, der den Spielball ins Stadion bringen soll, am Dach hängen. Es kommt zu kuriosen Rettungsaktionen.