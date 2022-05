Nächste Provokation: Russischer Hubschrauber dringt in finnischen Luftraum ein

In wenigen Tagen beraten Finnland und Schweden über einen Beitritt in die Nato. Gerade jetzt dringt ein russischer Hubschrauber in den finnischen Luftraum ein.

Es ist eine Provokation inmitten hitziger Diskussionen in Finnland. Die Skandinavier diskutierten derzeit den Beitritt in die Nato, genau in diese Zeit fällt nun eine weitere Verletzung des Luftraums von Finnland. Am Nachmittag des Mittwochs soll ein russischer Militär-Hubschrauber des Typs Mi-17 rund fünf Kilometer in den finnischen Luftraum eingedrungen sein. Das erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Helsinki.

Russland verletzt Luftraum von Finnland und Schweden

Die Grenzverletzung passt in das Muster der letzten Wochen, sie ist nämlich längst nicht die erste. Anfang April war bereits ein Transportflugzeug der russischen Armee über einen kurzen Zeitraum in den finnischen Luftraum eingedrungen. Russland und Finnland verbindet eine 1300 Kilometer lange Grenze.

Womöglich auch wegen Provokationen wie diesen ist in Finnland mittlerweile die Mehrheit der Bevölkerung für einen Beitritt in die Nato. Präsident Sauli Niinistö wird am 12. Mai seine Meinung zu einem solchen kundtun. In Schweden wird die gleiche Diskussion geführt.

Russland warnt Schweden und Finnland vor Nato-Beitritt

Auffällig ist, dass auch der schwedische Luftraum in den letzten Wochen durch Russland verletzt wurde. Ein russisches Militärflugzeug drang erst vor wenigen Tagen in den schwedischen und dänischen Luftraum ein. Zuletzt mussten auch deutsche Eurofighter ein russisches Flugzeug aus dem Flugraum über der Insel Rügen abdrängen.

Russland hat Schweden und Finnland wiederholt vor einem Beitritt zu dem westlichen Militärbündnis gewarnt. Ein solcher wäre für Russlands Präsident Wladimir Putin wohl als ein politisches Debakel einzuschätzen.

Es spricht allerdings viel für einen Nato-Betritt der skandinavischen Länder, die alle Voraussetzungen erfüllen dürften. Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin erklärte, dass der Beitrittsprozes "so schnell wie möglich" abgewickelt werden solle. Bereits in wenigen Tagen könnte eine Entscheidung in Finnland fallen, in Schweden soll am 13. Mai ein Konzept zur Sicherheitspolitik vorgelegt werden.

