Amoklauf an russischer Schule – Tote und Verletzte gemeldet

Amoklauf in Russland: Schüsse in einer russischen Schule in ischewsk forderten am Montag mehrere Todesopfer. Die Hintergründe sind unklar.

In Russland ist es am Montagmorgen offenbar zu einem Amoklauf gekommen. An der Schule 88 in Ischewsk sind bei diesem laut der russischen Nachrichtenagentur Ria mindestens neun Menschen getötet worden. Es soll sich um fünf Kinder, zwei Lehrkräfte und zwei Wachleute handeln. Rund 20 weitere Personen wurden verletzt. Zu Hintergründen der Tat gab es zunächst keine Angaben.

Amoklauf in Russland: Täter an Schule tötete sich selbst

"In Udmurtien gab es heute eine Tragödie in Ischewsk in der Schule 88. Ein noch nicht identifizierter Mensch brach in die Schule ein, tötete einen Wachmann, das ist schon bekannt", erklärte Alexander Bretschalow, Gouverneur von Udmurtien: "Es gibt Opfer unter den Kindern und Verletzte." Das Innenministerium der Region gab bekannt, dass sich der Täter selbst tötete.

Ischewsk liegt im Westen Russlands rund 1.200 Kilometer östlich von Moskau und stellt die Hauptstadt der Republik Udmurtien dar. In der Stadt leben etwas mehr als 600.000 Menschen. In Russland kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Amokläufen in Bildungseinrichtungen, welche Tote und Verletzte forderten.

