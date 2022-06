Einkaufszentrum in Ukraine nach Raketenangriff in Flammen

In der Ukraine steht ein Einkaufszentrum nach einem Raketenangriff unter Flammen. Präsident Selenskyj spricht von mehr als Tausend Zivilisten in dem Gebäude.

Russland hat ein gut besuchtes Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk mit Raketen beschossen. Nun steht es in Brand. Laut dem stellvertretenden Leiter des Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko, seien mindestens zwei Menschen getötet worden, 20 Personen seien verletzt worden. "Die Besatzer haben mit Raketen auf ein Einkaufszentrum geschossen, in dem mehr als Tausend Zivilisten waren", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag beim Nachrichtendienst Telegram. Die Feuerwehr versuche derzeit, den Brand in den Griff zu bekommen.

Feuerwehr versucht Brand nach Raketeneinschlag in Einkaufszentrum zu löschen

Selenskyj teilte ein Video, das das brennende Gebäude zeigt. Über den Flammen steigen dicke, dunkle Rauchwolken auf. Nach Angaben des Zivilschutzes sind derzeit 115 Feuerwehrleute mit 20 Löschwagen im Einsatz. Zudem sei ein Löschzug der Eisenbahn angefordert worden.

"Der Raketenangriff auf das Einkaufszentrum mit Menschen in Krementschuk ist ein weiteres Kriegsverbrechen der Russen", schrieb der Gouverneur des Gebiets Poltawa, Dmytro Lunin. In unmittelbarer Nähe des Einkaufszentrums befindet sich eine Fabrik für Straßenbaumaschinen.

