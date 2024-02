Cannabis-Gummibärchen im Gepäck: Deutscher in St. Petersburg festgenommen

Einem Deutschen drohen in Russland sieben Jahre Haft – wegen sechs cannabishaltiger Gummibärchen. Der Fall erinnert an die US-Basketballerin Brittney Griner.

Weil ein 38-jähriger Deutscher cannabishaltige Gummibärchen in seinem Gepäck hatte, ist er am Flughafen der russischen Stadt St. Petersburg festgenommen worden. Wie der Zoll der Millionenstadt am Dienstag mitteilte, sei bei dem Mann bei der Einreise nach Russland eine Tüte mit sechs Fruchtgummis im Gesamtgewicht von 20 Gramm gefunden worden. Ein Schnelltest habe ergeben, dass die Süßigkeiten Tetrahydrocannabinol enthielten – den Hauptwirkstoff von Cannabis.

In St. Petersburg festgenommen: Deutschem drohen sieben Jahre Haft

Der 38-Jährige war von Hamburg über Istanbul nach St. Petersburg geflogen. Er wollte den russischen Angaben zufolge durch Russland reisen und sich mit einer Bekannten treffen, mit der er im Internet Kontakt hatte. Er habe die Gummibärchen in einem Spezialgeschäft in Deutschland gekauft. Wie er selbst sagte, sollten sie ihm dabei helfen, auf langen Reisen besser schlafen zu können.

In anderen Ländern habe er am Zoll damit nie Probleme gehabt, wurde der Mann in russischen Berichten zitiert. Sollte er in Russland wegen Drogenbesitzes verurteilt werden, drohen dem 38-Jährigen bis zu sieben Jahre Haft, berichtet die Zeitung RBC.

Wegen Cannabis-Gummibärchen festgenommen: Fall erinnert an Brittney Griner

2022 war die US-Basketballerin Brittney Griner, die bei einem russischen Verein spielte, wegen geringer Mengen Cannabisöl in Russland festgenommen worden. Sie wurde wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt, dann aber gegen den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor But ausgetauscht. Er hatte sich seit zwölf Jahren in einem amerikanischen Gefängnis befunden, nachdem er zu 25 Jahren Haft verurteilt worden war. Vor seiner Verhaftung galt er als einer der meistgesuchten Männer der Welt. (mit dpa)

