Putin erklärt sofortige Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte

Russland wird mit einer Teilmobilmachung frische Soldaten für die russischen Streitkräfte in die Ukraine bringen. Das erklärte nun Präsident Wladimir Putin.

Moskau will den Krieg in der Ukraine weiter eskalieren: Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte angekündigt. "Um unsere Heimat und unsere Integrität zu schützen, halte ich es für notwendig, eine Teilmobilisierung zu unterstützen", erklärte Putin in einer Rede am Mittwoch. Ein entsprechendes Dekret soll bereits unterzeichnet worden sein.

Krieg in der Ukraine: Putin erklärt Teilmobilmachung in Russland

Putin beruft sich bei der Teilmobilisierung laut eigener Aussage auf einen Vorschlag des russischen Verteidigungsministeriums. In seiner Rede machte der 69-Jährige klar, dass es sich nicht um eine Generalmobilmachung, aber eine Teilmobilmachung handelt. Das bedeutet, dass Reservisten eingezogen werden. Selbiges gilt für Personen, die früher schon in der russischen Armee dienten. Die Teilmobilmachung soll noch an diesem Mittwoch ihren Anfang finden. Russlands Verteidigungsminister Sergej Shoigu sprach von rund 300.000 Reservisten, die nun zu den Waffen gerufen werden.

Die Entscheidung von Putin dürfte eine Reaktion auf die jüngste Gegenoffensive der Ukrainer in der Ostukraine sein, welche sich erfolgreich zeigte. In der Ansprache im russischen Staatsfernsehen sagte der Präsident, dass das Ziel der Teilmobilmachung die Verteidigung von russischen Gebieten sei. Mit weiteren Soldaten soll es den russischen Streitkräften gelingen, den Donbass im Osten der Ukraine zu befreien. Putin betonte, dass Russland alle Ressourcen nutzen wolle, um das eigene Volk zu verteidigen. Der Westen wolle keinen Frieden, sondern vielmehr Russland zerstören.

Referendum zum Beitritt zu Russland in der Ukraine

Zuvor hatten russische Seperatisten schon "Referenden" in der Ukraine angekündigt. In den ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk soll im Donbass über einen Anschluss an Russland abgestimmt werden. Im Süden der Ukraine gibt es Referenden in Saporischschja und Cherson. Auch diese Geschehnisse werden als Reaktion auf die Gegenoffensive der Ukraine angesehen.

Die Abhaltung von Referenden in der Ukraine sorgte in der internationalen Gesellschaft für Empörung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von "Scheinreferenden", die "nicht gedeckt vom Völkerrecht und von den Verständigungen, die die Weltgemeinschaft gefunden hat" seien.