Offizielle Zahlen: Wie viel verdienen ukrainische und russische Soldaten?

In der Ukraine sind zuletzt Diskussionen um die Bezahlung der Soldaten entfacht. Wie viel verdienen sie? Und was für einen Sold erhalten russische Soldaten? Ein Überblick.

Seit dem 24. Februar 2022 sterben in der Ukraine jeden Tag ukrainische und russische Soldaten. Die Ausgangslage ist dabei eine deutlich unterschiedliche. In Russland werden Soldaten eingezogen, um beim Angriffskrieg in der Ukraine eingesetzt zu werden.

Die ukrainischen Soldaten verteidigen hingegen ihr Heimatland. Gerade deswegen ist in der Ukraine eine Debatte entfacht, wie viel Soldaten verdienen sollten. Kiew hat im Zuge der Diskussionen offizielle Zahlen herausgegeben. Im Folgenden bekommen Sie einen Überblick, welchen Sold ukrainische und russische Soldaten erhalten.

Verdienst und Sold: Wie viel verdienen ukrainische Soldaten?

"Ein Soldat, der dem Land dient und es vor dem Aggressor schützt, sein eigenes Leben und seine Gesundheit riskiert und Aufgaben unter extrem schwierigen Bedingungen erfüllt, muss hoch motiviert sein", erklärte die ukrainische Militärführung bei Telegram. Sie bekräftigt, dass die Bezahlung für die eigenen Soldaten angemessen ist und will damit Gerüchten entgegenwirken.

Um Transparenz zu schaffen, veröffentlichte Kiew auch genaue Zahlen. Demnach erhalten Soldaten, die an vorderster Linie gegen die russischen Streitkräfte kämpfen, eine nicht unwesentliche Frontzulage. Diese liegt bei 100.000 Hrywnja, was in etwa 2500 Euro entspricht. Viel Geld in der Ukraine. Der Sold für Soldaten, welche sich nicht an der Front befinden, liegt deutlich darunter. Die monatlichen Verdienste und Zulagen für ukrainische Soldaten im Überblick:

Grund-Wehrsold (für alle ukrainischen Soldaten) : 20.000 Hrywnja (490 Euro)

: 20.000 Hrywnja (490 Euro) Verdienst von Soldaten an der Front: 100.000 Hrywnja (2.500 Euro)

100.000 Hrywnja (2.500 Euro) Soldaten, welche nicht an direkten Kämpfen beteiligt sind : 30.000 Hrywnja (737 Euro)

: 30.000 Hrywnja (737 Euro) Soldaten der Flugabwehr : 30.000 Hrywnja (737 Euro)

: 30.000 Hrywnja (737 Euro) Soldaten im Hinterland: keine Zulagen

Kritik hatte es vor allem von Soldaten gegeben, welche nicht an der Front sind. Sie monierten, dass sie medizinische Behandlungen nicht bezahlen und sich auch keinen Kampfbedarf leisten könnten. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow verteidigte nun die Gehaltsstrukturen: "Wir sind im zweiten Kriegsjahr, viele unserer Geschäfte sind geschlossen, Steuern bleiben aus. Wir müssen Waffen kaufen und die riesige Anzahl an Streitkräften ausrüsten, kleiden und ernähren".

Wie viel verdienen russische Soldaten?

Für Russland kämpfen in der Ukraine Berufssoldaten und Freiwillige, aber auch viele Reservisten, welche im Rahmen der Teilmobilisierung oftmals gegen ihren Willen eingezogen wurden. Außerdem rekrutiert die Söldnergruppe Wagner regelmäßig Kämpfer in Gefängnissen.

Laut offiziellen Angaben aus Russland erhalten russische Soldaten einen Grund-Wehrsold von 37.000 Rubel im Monat erhalten. Das entspricht rund 412 Euro. Die Frontzulage soll demnach 158.000 Rubel, in etwa 1760 Euro betragen. Allerdings beklagten zuletzt immer mehr Soldaten aus Russland, dass sie ihren Sold nicht erhalten würden. Solche Berichte machen vor allem über Telegram die Runde.

Unterdessen lockt Russlands Präsident Wladimir Putin russische Bürger mit einer Werbekampagne. Neue Rekruten könnten demnach Summen erhalten, welche über dem Gehalt von russischen Ärzten liegen:

Einmalzahlung für neue Rekruten: 3500 Euro

Sold während des Kriegsdienstes: 2400 Euro pro Monat

Bonus für jeden eroberten Kilometer: 590 Euro