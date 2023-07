Rutenfest in Ravensburg 2023: Programm und Highlights in der Übersicht

In Ravensburg wird vom 21. bis 25. Juli wieder gefeiert, was das Zeug hält. Welche Programmpunkte und Highlights das traditionelle Rutenfest zu bieten hat, erfahren Sie hier.

Das Ravensburger Rutenfest ist das historische Schulfest der Stadt und gilt als eine der ältesten und größten Traditionsveranstaltungen in Süddeutschland. Das Brauchtum reicht mehrere hundert Jahre zurück und wird in Ravensburg scherzhaft gerne als "fünfte Jahreszeit" bezeichnet. Mit einer Tradition wurde im vergangenen Jahr allerdings gebrochen, als erstmals auch eine rein weibliche Trommler-Gruppe am Rutenfestumzug teilnehmen durfte.

Während des fünftägigen Rutenfestes sind nicht nur Türme und Häuser der Stadt mit tausenden blau-weißen Fahnen geschmückt, sondern die jedes Jahr rund 200.000 Feiernden dürfen sich auch auf ein facettenreiches Programm freuen. Erfahren Sie hier, was Sie am Rutenfest 2023 in Ravensburg erwartet.

Rutenfest in Ravensburg 2023: Programm in der Übersicht

Hier finden Sie das fünftägige Programm des Rutenfestes. Die Angaben stammen von der offiziellen Website des Festes.

Rutenfreitag, 21. Juli

17:00 Uhr: Insignienübergabe an die Trommler der Gymnasien Schwörsaal

18:00 Uhr: Rutenfesteröffnung mit Antrommeln vor dem Lederhaus

19:30 Uhr: Jugendkonzerte „im Käfig“ auf der Kuppelnau

19:30 Uhr: Rutentheater im Konzerthaus

Rutensamstag, 22. Juli

13:00 Uhr: Antrommeln der Rutentrommler und Fanfarenzüge in der Bachstraße

14:30 Uhr: Schützenzug und Wappenschießen auf dem Kuppelnauplatz

und Wappenschießen auf dem Kuppelnauplatz 15:00 Uhr: Platz der Familie im Schulhof der Kuppelnauschule

17:00 Uhr: Rutentheater im Konzerthaus

im Konzerthaus 18:30 Uhr: Bürgertreffen „Froher Auftakt“ auf dem Marienplatz

19:30 Uhr: Jugendkonzerte „im Käfig“ auf der Kuppelnau

Rutensonntag, 23. Juli

9:00 Uhr: Ökumenischer Rutenfest-Gottesdienst

11:30 Uhr: Schützenzug der Altschützen durch die Innenstadt zur Kuppelnau

der Altschützen durch die Innenstadt zur Kuppelnau 11:45 Uhr: Festakt für das Bogenschießen aller ehemaligen Realschüler und Realschülerinnen, anschließend Beginn des Altenschießens

14:00 Uhr: Tanzen-Spielen-Musizieren, Tanz-, Musik- und Turndarbietungen der Ravensburger Schüler/Schülerinnen in der Oberschwabenhalle

14:00 Uhr: Platz der Familie im Schulhof der Kuppelnauschule

15:00 Uhr und 19:00 Uhr: Rutentheater im Konzerthaus

Rutenmontag, 24. Juli

8:15 Uhr: Rutentrommler in der Innenstadt

9:00 Uhr: Historischer Rutenfestzug von der Innenstadt zur Kuppelnau

10:00 Uhr: Springen der Grundschüler auf dem Kuppelnauplatz

12:00 Uhr: Festakt, Antrommeln und Rutenlieder auf dem Kuppelnauplatz

14:00 Uhr: Ehrung der Oberstköniginnen und Oberstfähnriche, Musik- und Turndarbietungen der Ravensburger Schüler in der Oberschwabenhalle

14:30 Uhr: Platz der Familie im Schulhof der Kuppelnauschule

15:00 Uhr: Schützenzug und Bogenschießen der Ravensburger Realschulen auf dem Kuppelnauplatz

Rutendienstag, 25. Juli

12:30 Uhr: Schützenzug und Adlerschießen der Gymnasien auf dem Kuppelnauplatz

und Adlerschießen der Gymnasien auf dem Kuppelnauplatz 14:00 Uhr: Platz der Familie im Schulhof der Kuppelnauschule

Wann ist das Feuerwerk am Rutenfest 2023?

Ein echtes Highlight an jedem Rutenfest ist Große Hochfeuerwerk, welches über den Kreis Ravensburg hinaus bekannt ist. Das Hochfeuerwerk ist der krönende Abschluss der fünf Rutenfesttage und findet am Rutendienstag (25. Juli 2023) auf dem Freigelände bei der Oberschwabenhalle statt.

Dem traditionsreichen Rutenfest ist im Sommer 2023 bereits das große Seehasenfest in Friedrichshafen vorausgegangen. Wir haben zahlreiche Bilder und Videos vom Seehasenfest für Sie.