S-Bahn Rhein-Main: Mann auf Gleisen von S-Bahn erfasst - Tödliche Verletzungen

S-Bahn Rhein-Main

Mann auf Gleisen von S-Bahn erfasst - Tödliche Verletzungen

Warum kletterte der Mann über die Schranke und lief auf die Gleise? Die Ermittlungen der Polizei laufen.
Von dpa
    Die Hintergründe des Unglücks müssen noch untersucht werden. Foto: Silas Stein/dpa

    Ein Mann ist an einem Frankfurter Bahnhof von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei der 29-Jährige am Mittwochabend über die geschlossene Schranke geklettert und sei auf die Gleise gelaufen. Er starb noch an der Unglücksstelle kurz vor dem Bahnhof Griesheim. Warum er sich auf den Gleisen befand und ob es sich um einen Unfall handelte, muss noch ermittelt werden.

