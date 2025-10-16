Mann auf Gleisen von S-Bahn erfasst - Tödliche Verletzungen

Ein Mann ist an einem Frankfurter Bahnhof von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei der 29-Jährige am Mittwochabend über die geschlossene Schranke geklettert und sei auf die Gleise gelaufen. Er starb noch an der Unglücksstelle kurz vor dem Bahnhof Griesheim. Warum er sich auf den Gleisen befand und ob es sich um einen Unfall handelte, muss noch ermittelt werden.

