Känguru büxt im Saarland aus

Im Saarland ist am Montag ein Känguru ausgebrochen. Inzwischen konnte die Besitzerin das Tier anlocken und wieder einfangen.

Als eine 40-jährige Autofahrerin am Montagmorgen gegen 10.45 Uhr im Saarland unterwegs war, tauchte plötzlich ein Känguru vor ihrem Fahrzeug auf. Weil sie dachte, dass ihr diese Geschichte niemand glauben würde, fotografierte sie das Tier. Daraufhin leitete die Polizei nach eigenen Angaben eine Suche nach dem Känguru ein.

Diese blieb aber zunächst erfolglos. Zudem war unklar, woher das Känguru stammt. In der Nacht zum Dienstag hat sich die Besitzerin aber gemeldet, wie der SR berichtet. Das Känguru sei dann in der Nähe des Anwesens in Wadern aufgetaucht, konnte von der Besitzerin angelockt und eingefangen werden.

Känguru im Saarland entdeckt: Nicht die erste Suchaktion dieser Art

Für die Polizei im Nordsaarland war das nicht die erste Känguru-Suchaktion. Im Sommer 2017 war ein Tier aus dem Wildpark Freisen ausgebrochen und auch 2018 wurden im Saarland immer wieder Sichtungen gemeldet.

Auch in Bayern gab es im September einen solchen Fall. Ein Känguru war aus seinem Gehege im Zoo im oberfränkischen Hof ausgebrochen. Später tauchte es in der Innenstadt auf. Anfang Juni Känguru aus einem Streichelzoo im niederbayerischen Bischofsmais ausgebuxt. Erst Wochen später tauchte es wieder auf und konnte mit einer Futterspur zurück ins Gehege gelockt werden.





