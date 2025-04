Frau beschädigt Polizei- und Gerichtsgebäude

Eine junge Frau soll mehrfach Klingelanlage und Glasscheiben des Amtsgerichts sowie die Klingel einer Polizeidienststelle in Pforzheim beschädigt haben. Die Polizei fand bei der 23-Jährigen ein mutmaßliches Tatwerkzeug, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Um was genau es sich bei dem Schlagwerkzeug handelt, teilten die Ermittler nicht mit.

Wieso die Frau das Polizeigebäude und das Amtsgericht beschädigte, sei noch unklar und Teil der Ermittlungen. Es liege jedoch kein politischer Hintergrund vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Auch die Schadenshöhe müsse noch ermittelt werden.

Anfang März soll die Frau zunächst auf die Klingelanlage am Eingangstor eines Polizeigebäudes eingeschlagen haben, bis die Anlage kaputt war. Eine Woche später habe sie eine Glasscheibe am Eingang des Amtsgerichts beschädigt. Als die Scheibe ausgetauscht war, habe die Frau sie erneut beschädigt und auf die Klingelanlage am Amtsgericht eingeschlagen.