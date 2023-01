Schwere Explosion in Rettungswache – Großeinsatz läuft

Zwischenfall in Sachsen-Anhalt: In Osterweddingen ist es in einer Rettungswache zu einer schweren Explosion gekommen. Das Gebäude brannte aus, Verletzte gab es wohl keine.

In Sachsen-Anhalt ist es am Donnerstagmorgen zu einer schweren Explosion gekommen. Betroffen war eine Rettungswache in Osterweddingen im Kreis Börde, welche nach der Detonation komplett ausbrannte. Nach ersten Informationen soll es trotz der immensen Explosion keine Verletzten geben.

Sachsen-Anhalt: Explosion in Rettungswache - Sauerstoffgerät flog mit Fahrzeug in die Luft

Die Bild berichtet, dass Sanitäter gerade ein Sauerstoffgerät an einem Einsatzfahrzeug warteten, als dieses explodierte und samt dem Fahrzeug in die Luft flog. Die Wache fing in der Folge Feuer. Ein Sprecher des Landkreises Börde bestätigte, dass ein Fahrzeug in der Rettungswache explodierte.

Die Explosion löste einen Großeinsatz von Feuerwehrkräften und Rettungskräften aus der Region aus. Die eintreffenden Feuerwehrleute konnten das Ausbrennen der Rettungswache nicht verhindern. Ersten Schätzungen zur Folge beträgt der Schaden rund eine Million Euro. Die Rettungswache ist im Besitz eines privaten Rettungsdienstes.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Am späten Donnerstagvormittag war der Großeinsatz noch in vollem Gange. Für den Verkehr wurde eine Umleitung eingerichtet. Notfälle werden in der Region nach der Explosion in der Rettungswache aus Magdeburg abgedeckt.

Lesen Sie dazu auch