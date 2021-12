Wieder Corona-Demonstrationen in Sachsen und Sachsen-Anhalt

In Sachsen und in Sachsen-Anhalt haben am Montagabend wieder Tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. In Sachsen musste die Polizei Proteste auflösen.

In zahlreichen Städten Sachsens haben Gegner der Corona-Maßnahmen am Montagabend wieder versucht, unerlaubte Aufzüge durchzuführen. In manchen Orten, wie etwa in Chemnitz, waren aber laut Polizei deutlich weniger Menschen unterwegs als in den Wochen zuvor. In mehreren Städten sei es gelungen, die Aufzüge zu stoppen. Etwa in Grimma, Werdau, Torgau und Hoyerswerda, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Von zahlreichen Teilnehmern nahm die Polizei die Personalien auf.

Durch eine starke Polizeipräsenz sei auf Aufzug mit bis zu 70 Menschen in Chemnitz in Kleingruppen zerstreut worden. In Bautzen waren etwa 250 Menschen dabei, sich zu einem unzulässigen Aufzug zu versammeln.

Sachsen: Rechtsextreme unter den Demonstrierenden

Wegen der hohen Infektionszahlen erlaubt Sachsen zur Zeit nur ortsfeste Versammlungen mit maximal zehn Teilnehmern. Die Gegner der Corona-Politik versuchen seit Wochen, diese Regelungen mit vermeintlichen Spaziergängen zu unterlaufen. Sie nennen die Märsche dann oft „Abendspaziergänge“. Auch die rechtsextreme Gruppe „Freie Sachsen“ nahm an den Protesten teil.

Es gab aber auch Gegenprotest In einigen Städten bildeten sich kleine Versammlungen, die ein Zeichen gegen diese Aufzüge setzen wollten. In Freiberg etwa organisierten mehrere Bundestagsabgeordnete eine Kundgebung unter dem Titel „Vernunft statt Angst“. Die Stadt gehörte in den vergangenen Wochen mit Hunderten Teilnehmern zu den Brennpunkten der Aufzüge am Montagabend. Auch diese Woche wollten sich dort nach ersten Meldungen der Polizei mehrere Dutzend Menschen zu einem Demonstrationszug sammeln. „Wir sind weiterhin mit Kräften in der Stadt präsent, um einen Aufzug zu verhindern“, twitterte die Polizei am frühen Abend.

Proteste auch wieder in Sachsen-Anhalt

Auch in Sachsen-Anhalt zogen erneut Tausende Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße. In Magdeburg trafen sich laut Polizei am Montag rund 3000 Menschen zu einer nicht angemeldeten Demonstration am Domplatz. Sie seien auf Abstand gelaufen, die Menschen verhielten sich friedlich, sagte eine Polizeisprecherin. Zudem versammelten sich den Angaben nach rund 50 Menschen bei einer angemeldeten Kundgebung in der Landeshauptstadt.

Lesen Sie dazu auch

In Halle zogen nach ersten Angaben der Polizei mehrere Hundert Teilnehmer durch die Stadt. Im Vergleich zur Vorwoche seien es mehr, sagte eine Polizeisprecherin. Der Protest richtete sich den Angaben zufolge unter anderem gegen eine Impfpflicht.

In Halberstadt (Landkreis Harz) gingen laut Polizei rund 1200 Menschen auf die Straße. Die Aktion sei nicht angemeldet worden, sagte die Polizeisprecherin.

Im Osten des Landes gingen nach Angaben einer Polizeisprecherin in Wittenberg rund 2400 Menschen auf die Straße, in Bitterfeld etwa 950 Menschen und in Köthen 450 Menschen. Auch in Dessau und Zerbst liefen Protestaktionen. (Mit dpa)