Sachsen-Wahl 2024: Wann kommen Ergebnisse, Hochrechnungen und Prognosen?

Am 1. September 2024 wird zum 8. Mal der sächsische Landtag gewählt. Die Wahl könnte mit Blick auf aktuelle Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl in Sachsen 2024 ein kleines politisches Beben im Freistaat auslösen. Zur Wahl stehen unter anderem Kandidaten und Parteien, die zum ersten Mal antreten und sich Chancen auf den Einzug in den Landtag ausrechnen.

Doch wann ist das Ergebnis da? Wann können Wählerinnen und Wähler die erste Prognose und Hochrechnung erwarten, und wann steht das vorläufige und endgültige Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen fest? Alle Antworten auf diese Fragen stehen im Text.

Landtagswahl 2024 in Sachsen: Wahltermin und Öffnungszeiten der Wahllokale

Die 8. Landtagswahl in Sachsen findet im Superwahljahr am 1. September 2024 statt. Am selben Tag wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt - auch hier sagen Umfrage-Ergebnisse deutliche Verluste für die regierende rot-rot-grün Koalition voraus. Rund drei Wochen später gibt es ebenfalls in Brandenburg eine Landtagswahl.

Wer in Sachsen zur Wahl geht, kann das am 1. September 2024 von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends tun. Innerhalb dieses Zeitfensters ist die Stimmabgabe in einem der vielen Wahllokale im Freistaat möglich, "die in der Regel in Schulgebäuden, Rathäusern oder anderen öffentlichen Gebäuden eingerichtet werden", wie die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung in einer Info-Broschüre erklärt. Wer zum Wahltag verhindert ist, kann auch per Briefwahl an der Landtagswahl in Sachsen teilnehmen.

Sachsen-Wahl: Wann gibt es die erste Prognose und Hochrechnung?

Mit der ersten Prognose über den Ausgang der Landtagswahl in Sachsen ist unmittelbar nach Schließung der Wahllokale gegen 18 Uhr zu rechnen. Auszugehen ist davon, dass der öffentliche Rundfunk laut einem Bericht von MDR zur 7. Landtagswahl in Sachsen wie vor vier Jahren auf Basis einer Umfrage von Wählerinnen und Wählern nach Stimmabgabe eine erste Wahlprognose veröffentlicht. Es handelt sich hierbei allerdings nur um eine Prognose aus Umfrageergebnissen, nicht um eine Hochrechnung, ein vorläufiges oder gar amtliches Ergebnis. Die ersten Hochrechnungen, die sich aus den ersten Zählungen ergeben, sind im Laufe des Abends zu erwarten.

Landtagswahl in Sachsen: Wann ist das Ergebnis da?

Mit dem abschließenden, das heißt amtlichen Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen, ist noch nicht am Wahltag zu rechnen. Denn die abschließende Auszählung der Stimmen, die in Sachsen laut sächsischer Landesregierung nach dem sogenannten D'Hondt-Verfahren abläuft, kann sich wie bei der letzten Landtagswahl im Freistaat mehrere Wochen hinziehen. In der Regel werden vorläufige Ergebnisse aber hiermit bestätigt.

Übrigens: Vor den Landtagswahlen sind Wählerinnen und Wähler aufgerufen, ihre Stimme bei der Europa-Wahl 2024 abzugeben. Alle Ergebnisse für Deutschland, lesen Sie bei uns.