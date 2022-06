Der Große Preis von Deutschland im Motorradfahren steht an: der MotoGP 2022 am Sachsenring. Wir haben die Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie die Termine im Zeitplan.

3,7 Kilometer lang, zehn Linkskurven, drei Rechtskurven - der Sachsenring gehört sicherlich zu den bekanntesten Rennstrecken, die die Bundesrepublik zu bieten hat. Vom 17. Juni bis zum 19. Juni findet der diesjährige Motorrad Grand Prix, kurz MotoGP, auf der Strecke westlich von Chemnitz statt.

Neben der Rennen des MotoGP, der höchsten Klasse innerhalb der FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) Weltmeisterschaft finden auch die Wettbewerbe der zweiten (Moto2) und dritten (Moto3) Rennklasse statt.

Wir haben die Infos rund um den Zeitplan und die Übertragung des MotoGP 2022 am Sachsenring sowie weitere interessante Fakten für Sie, damit Sie für die zehnte Runde der Saison 2022 bestens vorbereitet sind.

Video: SID

MotoGP auf dem Sachsenring 2022: Zeitplan und Übertragung im TV oder Live-Stream

Wann finden die einzelnen Rennen von MotoGP, Moto2 und Moto3 am Sachsenring statt? Wo werden sie in TV und Live-Stream übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream? Wir haben eine kompakte Übersicht für Sie.

Freitag, 17. Juni

Datum Uhrzeit Rennart Rennklasse Übertragung im TV Übertragung im Livestream 17. Juni 09.00 Uhr - 09.40 Uhr Freies Training Moto3 keine TV-Übertragung servusTV 17. Juni 09.55 Uhr - 10.40 Uhr Freies Training MotoGP servusTV servusTV 17. Juni 10.55 Uhr - 11.35 Uhr Freies Training Moto2 keine TV-Übertragung servusTV 17. Juni 13.15 Uhr - 13.55 Uhr Freies Training Moto3 keine TV-Übertragung servusTV 17. Juni 14.10 Uhr - 14.55 Uhr Freies Training MotoGP keine TV-Übertragung servusTV 17. Juni 15.10 Uhr - 15:50 Uhr Freies Training Moto2 keine TV-Übertragung servusTV

servusTV zeigt das freie Training am Freitag, 17. Juni 2022, des MotoGP 2022 am Sachsenring in voller Länge als Livestream. Dieser kostenfrei zugänglich. Im herkömmlichen TV wird lediglich das erste freie Training um 09.55 Uhr zu sehen sein, ebenfalls auf servusTV. Alternativ könnte man auch den German GP VideoPass zum Preis von 20 Euro oder den Streaminganbieter DAZN nutzen.

Samstag, 18. Juni

Datum Uhrzeit Rennart Rennklasse Übertragung im TV Übertragung im Livestream 18. Juni 09.00 Uhr - 09.40 Uhr Freies Training Moto3 keine TV-Übertragung servusTV 18. Juni 09.55 Uhr - 10.40 Uhr Freies Training MotoGP servusTV servusTV 18. Juni 10.55 Uhr - 11.35 Uhr Freies Training Moto2 keine TV-Übertragung servusTV 18. Juni 12.35 Uhr - 12.50 Uhr Qualifying Nr. 1 Moto3 servusTV servusTV 18. Juni 13.00 Uhr - 13.15 Uhr Qualifying Nr. 2 Moto3 servusTV servusTV 18. Juni 13.30 Uhr - 14.00 Uhr Freies Training MotoGP servusTV servusTV 18. Juni 14.10 Uhr - 14.25 Uhr Qualifying Nr. 1 MotoGP servusTV servusTV 18. Juni 14.35 Uhr - 14.50 Uhr Qualifying Nr. 2 MotoGP servusTV servusTV 18. Juni 15.10 Uhr - 15.25 Uhr Qualifying Nr. 1 Moto2 servusTV servusTV 18. Juni 15.35 Uhr - 15.50 Uhr Qualifying Nr. 2 Moto2 servusTV servusTV

Mit Ausnahme der beiden freien Trainings von Moto2 und Moto3 zeigt servusTV den gesamten Renntag mit den Qualifyings im Fernsehen. Außerdem kann das gesamte Programm des MotoGP 2022 am Sachsenring im kostenlosen Livestream verfolgt werden. Zusätzlich zeigen DAZN und MotoGP die Veranstaltungen auf ihren eigenen Plattformen.

Sonntag, 19. Juni

Datum Uhrzeit Rennart Rennklasse Übertragung im TV Übertragung im Livestream 19. Juni 09.00 Uhr - 09.10 Uhr Aufwärmen Moto3 keine TV-Übertragung servusTV 19. Juni 09.20 Uhr - 09.30 Uhr Aufwärmen Moto2 keine TV-Übertragung servusTV 19. Juni 09.40 Uhr - 10.00 Uhr Aufwärmen MotoGP servusTV (ab 10.00 Uhr) servusTV (ab 10.00 Uhr) 19. Juni 11.00 Uhr Rennen Moto3 servusTV servusTV 19. Juni 12.20 Uhr Rennen Moto2 servusTV servusTV 19. Juni 14.00 Uhr Rennen MotoGP servusTV servusTV

Alle Rennen werden von servusTV im Live-Stream übertragen, inklusive Aufwärmen. Die Hauptrennen des MotoGP 2022 am Sachsenring starten um 11.00 Uhr mit Moto3, gefolgt von Moto2 um 12.20 Uhr und letztlich kommt das Highlight um 14.00 Uhr mit dem MotoGP-Rennen. Alle drei Hauptrennen werden von servusTV im Fernsehen übertragen. DAZN und MotoGP übertragen alle Rennen auf ihren Streamingplattformen, jedoch kostenpflichtig. MotoGP außerdem zusätzlich das Aufwärmen.

MotoGP 2022 auf dem Sachsenring: Streckenrekorde

Der aufgrund der letzten Ergebnisse gesetzte Favorit auf den Sieg beim MotoGP am Sachsenring, Marc Marquez, fällt dieses Jahr verletzungsbedingt. Seine bisherigen Leistungen können sich sehen lassen: Seit 2010 hat Marquez jedes Jahr gewonnen, 2010-2012 noch in den Rennklassen 2 & 3, ab 2013 bis 2021 dann in der höchsten Rennklasse - Rekord.

Motorrad Grand Prix am Sachsenring 2022: Regeln

Wer sich die Rennen am Wochenende nicht nur anschauen sondern auch die Finessen und Einzelheiten des Sports besser verstehen möchte, dem seien die Videos vom MotoGP auf dem offiziellen YouTube-Kanal empfohlen - dort wird in 16 kurzen Videos alles Wissenswerte erklärt. Übrigens: Der MotoGP besteht aus 30 Runden, Moto2 aus 28 und Moto3 aus 27 Runden am Sachsenring.

MotoGP am Sachsenring: Tickets

Tickets für den MotoGP 2022 am Sachsenring gibt es nicht mehr. Sie können sich aber bereits auf eine Mailingliste setzen lassen, um im nächsten Jahr dabei zu sein. (AZ)