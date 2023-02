Er floh bei Ausgang in Berlin: Gesuchter Sexualstraftäter gefasst

Der "Sadist von Nauen" wurde gefasst. Der verurteilte Sexualstraftäter war vor rund zwei Wochen bei einem Ausgang geflohen.

Hans-Joachim F. wurde gefasst. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 64-Jährige war am 15. Februar bei einem Ausgang geflüchtet. Im Berliner Europa-Center in der Nähe der Gedächtniskirche war er zwei Justiz-Bediensteten bei einem Toilettengang entwischt. Seitdem lief die Suche nach dem verurteilten Sexualstraftäter auf Hochtouren.

"Sadist von Nauen": Gesuchter Sexualstraftäter gefasst

F. wurde im Jahr 2004 verurteilt und saß anschließend 14 Jahre im Gefängnis. 2017 griff die Sicherheitsverwahrung, welche im Urteil beschlossen wurde. Seit 2022 erhält er regelmäßigen Ausgang. Vier Mal im Jahr darf er in Begleitung die Maßregelvollzugsklinik in Brandenburg verlassen.

Nach dem Flüchtigen lief seit dem 15. Februar eine bundesweite Fahndung. Verstärkt wurde in der Stadt Nauen gesucht, in welcher F. wohnte und auch seine Taten begang. Hier vergewaltigte und tötete er Frauen, weswegen in dem Ort die Angst umging. F. wurde nach seinen Taten auch als "Sadist von Nauen" bezeichnet.

Am Dienst war die Polizeipräsenz in Nauen deutlich spürbar. Es rückte unter anderem die Bereitschaftspolizei aus. Nähere Informationen zu dem Ort und dem Ablauf der Festnahme gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

