Paul Simon: "Viele Inspirationen kommen mir im Traum"

Inspiration kommt auf unterschiedlichen Wegen. Sänger Paul Simon hat nun verraten, dass er Ideen in seinen Träumen bekommt.

Sänger Paul Simon (81) kommen viele Inspirationen zu Songs oder Alben im Traum. "Ich begann die Arbeit an "Seven Psalms" 2019, nachdem ich über ein Album mit sieben Liedern geträumt habe", sagte der Sänger am Sonntag (Ortszeit) beim 48. Toronto International Film Festival (TIFF). Dort hatte Simon vor begeistertem Publikum die Weltpremiere des Dokumentarfilms "In Restless Dreams: The Music of Paul Simon" vorgestellt.

Der Film von Regisseur Alex Gibney umfasst in drei Stunden Simons jahrzehntelange Karriere, die Zusammenarbeit mit Art Garfunkel sowie den Erfolg des Albums "Graceland". Gibney geht auch auf Privates ein, wie Simons Hörverlust auf dem linken Ohr, der sein musikalisches Gleichgewicht durcheinandergebracht und die Arbeit an "Seven Psalms" erschwert habe. "Ich habe mich noch nicht ganz damit abgefunden, aber ich fange an, es zu akzeptieren", erklärte Simon in einer Frage-Antwort-Runde nach der Premiere.

Auf die Frage, ob er an etwas Neuem schreibe, antwortete der Sänger: "Neulich habe ich wieder geträumt, und zwar von einem Song mit dem Titel "It's What's His Name"", sagte Simon.

