Adele lebt ihren Traum, Essen für Schulevents zuzubereiten

Die Sängern Adele bereitete schon mal 60 Hähnchenspieße für eine Schulveranstaltung ihres Sohnes vor. Im Interview erklärt sie, warum sie glaubt, gerade dabei aufzublühen.

Sängerin Adele ("Hello") stellt sich nach eigenen Angaben für Schulveranstaltungen ihres Sohnes gerne für eine Weile in die Küche. "Ich blühe ein bisschen auf", sagte die 35-jährige Britin dem US-Magazin "The Hollywood Reporter". Sie genieße das fantastische Gemeinschaftsgefühl an der Schule.

"Den Kindern ist es scheißegal, wer ich bin", führte Adele aus. Vor vielen Erwachsenen und Fremden werde sie hingegen nervös. "Und deshalb ist es mein Traum, Essen für Schulveranstaltungen zuzubereiten." Die Oscar-, Golden Globe- und Grammy-Gewinnerin bereitete eigenen Worten zufolge beispielsweise einmal 60 Hähnchenspieße vor: "Es lief großartig. Ich habe das Kurkuma überall verschüttet, so dass es meine ganze Küche verschmutzt hat."

Die Britin lebt mit ihrem Sohn in Los Angeles.

(dpa)