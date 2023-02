Erster Saharastaub des Jahres findet den Weg nach Europa

Im Jahr 2022 stellte der Saharastaub ein Naturphänomen dar, das häufig in Deutschland sichtbar wurde. Nun findet der Blutregen zum ersten Mal in diesem Jahr den Weg nach Europa.

Im vergangenen Jahr war ein Naturphänomen in Europa ungewöhnlich häufig zu beobachten: der Saharastaub. Dieser wird auch "Blutregen" genannt und kommt, wie der Name schon sagt, aus der afrikanischen Sahara. In Nordafrika wird Staub aufgewirbelt, welcher dann durch großräumige Luftströmungen bis nach Europa transportiert wird. Nun wird wohl zum ersten Mal im Jahr 2023 Saharastaub den Weg nach Europa finden.

Saharastaub 2023: Erster Blutregen des Jahres kommt nach Europa

Noch in dieser Woche wird die erste große Menge an Saharastaub über Europa erwartet. Das teilte der EU-Atmosphärendienst Copernicus mit. Der Atmosphärenüberwachungsdienst ist ein wichtiger Bestandteil des Copernicus-Programms, welches die Europäische Union unterhält. Durch das Programm können Daten in den Bereichen Klimawandel, Atmosphäre, Meere, Land, Energie und Sicherheit gewonnen werden.

Laut der Copernicus-Vorhersage wird der Staub aus der Wüste in den kommenden Tagen Teile von Mittel- und Osteuropa erreichen. Der Saharastaub soll bereits die Iberische Halbinsel erreicht haben, also in Spanien und Portugal zu sehen und zu spüren sein. In der Folge könnte er auch Frankreich überqueren und den Weg nach Deutschland finden. Es steht also kurz bevor, dass der Blutregen in diesem Jahr auch hierzulande wieder auftaucht. Doch was hat das für Folgen?

Welche Auswirkungen hat Saharastaub?

"Die typische Auswirkung ist ein roter oder orangefarbener Himmel, aber es gibt auch das Potenzial von Auswirkungen auf die Luftqualität am Boden, besonders in Portugal und Spanien", sagte Mark Parrington, Wissenschaftler bei Copernicus, im Zuge der Vorhersage. Der Saharastaub kann die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. Beispielsweise kann er Allergien verstärken.

Die Staubpartikel können außerdem den Energiesektor beeinflussen. So kann die Generierung von Solarenergie verringert werden. Der ein oder andere wird den Saharastaub zudem auf seinem Auto finden, welches dann eine Reinigung gebrauchen kann.