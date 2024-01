Saharastaub zieht nach Deutschland und bringt Frühlingstemperaturen

Saharastaub zieht aktuell über Westeuropa und trifft ab Sonntag auf Deutschland. Die warme Wüstenluft wird für frühlingshafte Temperaturen sorgen.

In den kommenden Tagen wird ganz Westeuropa von einer Staubwolke erfasst – doch viel wird man davon nicht bemerken. In extremen Fällen kann sich der Himmel gelb bis orange verfärben. Das ist dieses Mal allerdings unwahrscheinlich, wie The Weather Channel berichtet. Doch mit dem Saharastaub kommt ab Sonntag warme Luft nach Deutschland. Der Höhepunkt wird am Montag und Dienstag erreicht.

Saharastaub zieht nach Europa und erreicht Deutschland am Sonntag

Laut The Weather Channel hat sich in Spanien bereits eine echte Sommerluftmasse gesammelt. Die Temperatur am Boden wird größtenteils davon bestimmt. In 1500 Metern Höhe sind bis zu 15 Grad gemessen worden. Die Luft macht sich auf den Weg nach Norden und erreicht dann ab Sonntag Deutschland. Dort kühlt sie leicht ab, doch zehn Grad in 1500 Metern Höhe werden sicher erreicht, berichtet das Wetterportal.

Saharastaub: Trotz Wüstenluft keine sommerlichen Temperaturen

Die warme Luft schafft es allerdings nicht, die kalte und schwere Luft am Boden zu verdrängen. Deshalb wird es in den Bergen wärmer als im Tiefland. Selbst wenn die Warmluft den Boden erreichen sollte, hat die Januar-Sonne nicht genug Kraft, damit sommerliche Temperaturen entstehen können. Daher werden eher milde Frühlingstemperaturen erwartet. Teilweise kommt auch Nebel und Hochnebel auf.

Bei viel Sonne wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit Sauerlandföhn in Nordrhein-Westfalen und am Alpenrand mit bis zu zwölf Grad am wärmsten. Am Montag steigt die Temperatur dann auf 13 Grad, auf einigen Bergen kann es noch wärmer werden. Ähnlich wird die Temperatur auch am Dienstag.

Vor milden Temperaturen warnt DWD vor Sturm und Dauerregen

Bis das Wetter am Wochenende frühlingshaft wird, bleibt es aber noch ungemütlich. Der DWD warnt in Teilen Bayerns vor Sturm und Dauerregen. Dabei ist es mit bis zu elf Grad zwar mild, aber es bleibt vorerst bewölkt.

