Wegen Salmonellen: Überraschungseier zurückgerufen

Kurz vor Ostern muss Ferrero eine Charge von Überraschungseiern zurückrufen. Grund dafür ist eine Salmonellen-Gefahr. Auch Deutschland ist betroffen.

Ostern steht vor der Tür - und Kinder-Überraschungseier sind in dieser Zeit besonders beliebt. Nun ist aber Vorsicht geboten, denn wegen Salmonellen-Erkrankungen in Großbritannien wurden einige Chargen der Schokoladeneier von Ferrero zurückgerufen. Es soll sich zuvor um mehr als 60 Salmonellen-Fälle gehandelt haben.

Dass der Rückruf eine "mögliche" Verbindung mit einem Salmonellen-Ausbruch habe, das teilte die Lebensmittelsicherheitsbehörde mit. In Großbritannien waren vor allem kleine Kinder an einer Salmonellen-Infektion erkrankt. Das berichtet die Nachrichtenagentur PA.

Salmonellen-Infektionen auch in Deutschland

Neben den Fällen in Großbritannien soll es aber auch in Deutschland, Frankreich und Schweden zu Infektionen gekommen sein. Der Rückruf sollte daher auch in diesen Ländern ernstgenommen werden. Er betrifft alle Chargen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 11. Juli und dem 7. Oktober 2022, die alle in ein und derselben Fabrik hergestellt wurden.

Allen Kunden wird empfohlen, die Überraschungseier nicht zu essen, auf welche obige Merkmale zutreffen.

