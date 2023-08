Döner

Salmonellen in Kebab-Fleisch aus Polen: Etliche Erkrankte und ein Toter

Offenbar gibt es einen Zusammenhang zwischen Salmonellenerkrankungen in mehreren Ländern und Hühner-Kebab aus Polen.

Vermutlich stehen zahlreiche Salmonellen-Fälle in mehreren europäischen Ländern in Verbindung mit Kebab-Fleisch aus Polen. In Österreich gab es sogar einen Toten.

Von Svenja Moller