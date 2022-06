Salmonellen in Fabrik! Schoko-Unternehmen stoppt Produktion

In einer Fabrik des Schoko-Herstellers "Barry Callebaut" sind Salmonellen festgestellt worden. Von dort wurden auch Produkte nach Deutschland geliefert. Das Unternehmen reagiert.

Wegen Salmonellen hat der weltweit führende Anbieter von Schokolade- und Kakaoprodukten seine Produktion eingestellt und die Auslieferung unterbrochen. Das teilte das Schweizer Unternehmen "Barry Callebaut" am Donnerstag (30. Juni) mit.

Betroffen ist ein Werk in Wieze in Belgien. Die Marke "Barry Callebaut" selbst ist weniger bekannt, weil der Schokoladenhersteller seine Produkte an Gewerbekunden zur Weiterverarbeitung liefert.

Nach Angaben des Unternehmens wurden die Salmonellen-Bakterien am Montag im Lecithin nachgewiesen, das in allen Produkten verwendet wird. Die belgische Lebensmittelaufsicht FAVV sei umgehend informiert worden.

Unternehmenssprecher Frank Keidel betonte, "Barry Callebaut" gehe davon aus, dass die wenigen Mengen, die seit Montag ausgeliefert wurden, noch nirgendwo verarbeitet und in den Kundenverkehr gebracht worden sind. Abklärungen würden jedoch laufen.

Salmonellen in Schoko-Fabrik: Für gefährdete Gruppen kann Krankheit tödlich enden

Salmonellen-Bakterien können schweren Durchfall auslösen. Möglich sind laut infektionsschutz.de auch Kopf- und Bauchschmerzen, allgemeines Unwohlsein und gelegentlich Erbrechen als Symptome. Dazu komme häufig leichtes Fieber.

In den meisten Fällen klingen die Beschwerden demnach nach wenigen Tagen von selbst ab. Allerdings gibt es auch schwere Krankheitsverläufe inklusive einer Blutstrominfektion - einer sogenannten Sepsis - mit zum Teil hohem Fieber.

Als besonders gefährdet gelten Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem. Wegen des Verlustes von Flüssigkeiten und Salzen infolge von Durchfall und Erbrechen kann es zu einem Kreislaufkollaps oder Nierenversagen kommen, im schlimmsten Fall verläuft die Krankheit tödlich.

Es wird dazu geraten, ärztliche Hilfe aufzusuchen, wenn Kleinkinder, Schwangere, geschwächte oder ältere Menschen länger als zwei oder drei Tage an Durchfall oder Erbrechen leiden und obendrein Fieber auftritt. Körperliche Anstrengungen sollten in diesen Fällen vermieden werden.

Salmonellen in Werk von "Barry Callebaut": Schokolade auch nach Deutschland geliefert

Zu den Kunden von "Barry Callebaut" zählen etwa Konditoreien, Bäckereien, die Gastronomie oder Getränkehersteller. Das Unternehmen beschäftigt über 12.000 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern und bezeichnet sich selbst als weltweit führender Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten.

Vom betroffenen Werk in Wieze werden auch deutsche Kunden beliefert. Das Unternehmen teilte jedoch nicht explizit mit, ob von der kontaminierten Schokomasse etwas nach Deutschland geliefert wurde. Die Fabrik werde gereinigt und desinfiziert. Das dürfte laut Keidel einige Tage in Anspruch nehmen. (mit dpa)