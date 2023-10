Nach Stromausfall: Kamele brechen aus Zirkus bei Salzburg aus

Nachdem auf einem Zirkusgelände in der Nähe von Salzburg der Strom ausgefallen war, brachen acht Kamele aus. Sie liefen eine Straße entlang, blieben aber nicht lange unentdeckt.

In der Nacht auf Montag sind acht Kamele von einem Zirkusgelände im oberösterreichischen Hallein in der Nähe von Salzburg geflüchtet. Grund dafür war ein Stromausfall auf dem Gelände um 2.50 Uhr. Die Tiere verließen den durch einen Elektrozaun begrenzten Bereich und liefen auf der Straße in Richtung des Bahnhofs.

Sie blieben aber nicht lange unentdeckt. Am Bahnhof konnten die Besitzer die Kamele anhalten und mithilfe der Polizei nach 15 Minuten zum Zirkus zurückbringen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand gefährdet. Auch Sachschäden gab es keine.