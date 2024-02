ZDF lässt 50 Jahre Roland Kaiser feiern

Viele Hits, immer noch ausverkaufte Konzerte: Roland Kaiser gehört zweifellos zu den großen Musikstars im deutschsprachigen Raum. Zu seinem 50. Bühnenjubiläum wird er mit einer Fernsehshow geehrt.

"Santa Maria", "Joana", "Dich zu lieben": Es geht um Schlagerkönig Roland Kaiser. Der Sänger feiert in diesem Jahr sein 50. Bühnenjubiläum und das ZDF schenkt ihm eine große Show zur besten Sendezeit. Ausgestrahlt wird die Ende 2023 in Offenburg aufgezeichnete Jubiläumsshow an diesem Samstag (24.2., 20.15 Uhr). Präsentiert wird sie von Giovanni Zarrella (45), der gemeinsam mit Roland Kaiser (71) auf dessen außergewöhnliche Karriere schaut.

Langjährige Wegbegleiter und Freunde ehren Kaiser als Künstler und Menschen, denn neben seinen Auftritten auf Showbühnen ist der Sänger auch für sein politisches Engagement bekannt. So gibt es ein Wiedersehen mit Mary Roos und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), die nach dem Bundespräsidenten und noch vor dem Bundeskanzler die zweite Person im Staate ist. Bas (55) ist privat Roland-Kaiser-Fan und gratuliert persönlich.

Die Sendung wird mit Untertiteln und Live-Audiodeskription ausgestrahlt und ist eine Gemeinschaftsproduktion des ZDF und SRF.

Geboten bekommen die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer in der dreistündigen Show laut ZDF "Hits aus fünf Jahrzehnten Musikgeschichte, die in neuen Live-Arrangements und exklusiven Duetten präsentiert werden".

Duette gibt es demnach mit Melissa Naschenweng, Semino Rossi und Thomas Anders, Kaiser-Klassiker werden neu interpretiert von Beatrice Egli oder auch Oli.P sowie Kerstin Ott, "die darüber hinaus ein Medley ihrer größten Erfolge mitbringt und erstmals im Duett mit Roland Kaiser auftritt". Comedian Bülent Ceylan stelle außerdem unter Beweis, dass "Santa Maria" aus dem Jahr 1980 auch als Rocksong funktioniere.

Roland Kaiser, der auch Hits wie "Sieben Fässer Wein" oder "Warum hast Du nicht Nein gesagt?" hatte (zusammen mit Maite Kelly), veröffentlichte vor 50 Jahren - 1974 - seine erste Single. Sie hieß "Was ist wohl aus ihr geworden?".

(dpa)