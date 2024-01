Samsung Galaxy S24: Gerüchte und erste Infos zum neuen Top-Smartphone

Android-Nutzer haben lange auf Neuigkeiten zum Samsung Galaxy S24 gewartet. Hier sind alle Gerüchte und Leaks zu dem Smartphone zusammengefasst.

Während Apple mit seinen Großankündigungen und dem Launch des iPhone 15 bereits durch ist, gab sich Mitbewerber Samsung lange schmallippig, was sein neuestes Top-Modell, das Samsung Galaxy S24, angeht. Wir haben nach Leaks und Gerüchten zu dem neuen Flaggschiff gesucht und fassen hier alle wichtigen Infos zu dem neuen Smartphone zusammen.

Hinweis: Wie im Technik-Bereich üblich gibt es im Vorfeld der Veröffentlichung des neuen Samsung Galaxy S24 viele Gerüche und Spekulationen. Dieser Text wurde von uns in den vergangenen Monaten regelmäßig aktualisiert. Am 17. Januar 2024 wurde das neue Galaxy S24-Lineup vorgestellt. Alle aktuellen und bestätigten Infos zum Samsung Galaxy S24 und zum Samsung Galaxy S24 Ultra finden Sie in den entsprechenden Artikeln. Dieser Text wird von uns nicht mehr aktualisiert.

Wann kommt das neue Samsung Galaxy S24 raus?

Die wohl wichtigste Frage ist für die meisten Samsung-Fans: Wann kommt das neue Samsung Galaxy S24 auf den Markt? Lange, da sind sich alle Experten einig, kann es nicht mehr dauern, denn das Vorgänger-Modell, das Samsung Galaxy S23 ist seit dem 17. Februar 2023 im Handel erhältlich.

Samsungs nächstes "Galaxy Unpacked Event" ist zudem für den 17. Januar 2024 angesetzt, wobei dort die Vorstellung des Galaxy S24 sehr wahrscheinlich ist. Die Veranstaltung findet um 10 Uhr Pacific Time in San Jose, Kalifornien, statt und wird live übertragen. Für deutsche Zuschauer bedeutet das, dass das Event um 19 Uhr des 17. Januar zu sehen sein wird. Neben den neuen S24-Telefonen könnten auch andere Samsung-Geräte präsentiert werden, wie das US-amerikanische Tech-Portal Tom's Guide vermutet. Laut dem Portal wird das Event die Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra Modelle in den Mittelpunkt stellen, mit einem Fokus auf AI-gestützte Funktionen.

Zeitgleich könnten am 17. Januar schon die Vorbestellungen starten.

Was wird das Samsung Galaxy S24 kosten?

Wie eingangs erwähnt gibt es noch kein offizielles Release-Datum für das Samsung Galaxy S24. Entsprechend sind auch noch keine Details zu den Preisen der neuen Samsung Topmodelle bekannt. Die meisten Quellen gehen allerdings davon aus, dass es preislich keine großen Veränderungen im Vergleich zur S23-Reihe geben wird. Das Basismodell könnte laut CNET also wieder bei etwa 800 US-Dollar - also etwa 760 Euro (Stand 12. Dezember 2023) liegen. Mögliche Plus- und Ultra-Modelle wären dann entsprechend teurer angesetzt mit 1000 und 1200 US-Dollar beziehungsweise 950 und 1140 Euro.

Nähere Informationen will allerdings schon ein Nutzer der Plattform X (ehemals Twitter) erfahren haben. Der Leaker Spynox gab an, dass er die europäischen Preise der neuen Galaxy-Modelle aus den Teilnahmebedingungen eines Gewinnspiels des französischen Online-Händlers darty.com gefunden habe. Dem Leak zufolge wird angenommen, dass die Preise für das Galaxy S24 bei 899 Euro, für das S24 Plus bei 1.169 Euro und für das S24 Ultra bei 1.469 Euro liegen. Wenn sich diese Preise bestätigen, wären das Galaxy S24 und S24 Plus etwa 50 Euro günstiger als ihre Vorgängermodelle, während das Galaxy S24 Ultra etwa 70 Euro teurer sein würde, merkt Computer Bild an.

In Mexiko konnte man das Galaxy S24 schon zwei Tage vor dem Unpacked-Event im Januar kaufen. Umgerechnet kostete das Basismodell dort etwa 893 Euro, wie das Portal winfuture.de berichtete. Die Version mit 256 GB Speicher sei mit umgerechnet 975 Euro angegeben worden.

In welchen Farben kommt das Samsung Galaxy S24?

Die Spekulationen über die Galaxy S24-Serie sind damit aber noch nicht abgeschlossen. Der bekannte Branchenkenner Ice Universe hat auf der Plattform X (früher als Twitter bekannt) bekannt gegeben, dass die Serie in einer Auswahl von sieben Farben verfügbar sein wird, darunter Schwarz, Grau, Violett, Gelb, Grün, Blau und Orange. Bestätigt werden wir dies allerdings erst sehen, wenn Samsung das Lineup für die S24-Serie vorstellt.

In Sachen Design wird nach einigen Leaks vermutet, dass sich das Samsung Galaxy S24 an das Design seines Vorgängers anlehnt, aber einen flacheren Bildschirm haben soll. Dies wäre eine Abkehr von den sanft gebogenen Bildschirmen früherer Modelle.

Was kann das Samsung Galaxy S24?

Das Portal The Verge nimmt Bezug auf verschiedene durchgesickerte Daten und schreibt, dass im Bezug auf die technischen Spezifikationen erwartet wird, dass die S24-Serie zumindest in den USA, mit den neuen AI-fähigen Snapdragon 8 Gen 3 Chips ausgestattet sein wird. Es bestünde jedoch die Möglichkeit, dass internationale Versionen des Standardmodells S24 weiterhin Samsungs eigene Exynos-Prozessoren verwenden könnten, wie es in den Vorjahren der Fall gewesen sei.

Die Kameraauflösungen des S24 solle laut dem Bericht denen des S23 entsprechen, welches mit Mond-Fotos für Schlagzeilen sorgte. Die Kamera soll aus einem 50-Megapixel-Hauptmodul, einem 12-Megapixel-Ultraweitwinkel und einem 10-Megapixel-Teleobjektiv mit 3-fach optischem Zoom bestehen. Der Bildschirm des S24 werde aller Voraussicht nach etwas größer ausfallen als der des S23, mit einer Diagonale von 6,17 Zoll. Beim Akku erwartet man eine Kapazität von 4.000mAh.

Besonders hervorzuheben ist die Einführung von Samsungs neuem "Galaxy AI", das als "KI-Erlebnis" für die kommenden Modelle beschrieben wird. Eine der Funktionen sei laut CNET die Echtzeit-Übersetzung von Telefonanrufen und Texten direkt über die native Telefon-App. Samsung habe außerdem sein eigenes generatives KI-Modell namens Gauss vorgestellt, das in drei Teile gegliedert ist: Gauss Language, Gauss Code und Gauss Image, wobei der Fokus auf Aufgaben wie Dokumentenzusammenfassung, Übersetzung und Bildbearbeitung liegt.

In Sachen Display könnte das Samsung Galaxy S24 neue Maßstäbe bezüglich der Helligkeit setzen könnte. Gerüchten zufolge soll das Standardmodell der S24-Serie mit einem Bildschirm ausgestattet sein, der eine Spitzenhelligkeit von 2.500 Nits erreichen kann. Diese Helligkeit würde das S24 zu einem der hellsten Smartphones auf dem Markt machen, übertroffen nur von wenigen Konkurrenten wie dem Oppo Find X6 Pro, schreibt das Portal IndiaToday.

TechRadar hebt hervor, dass das S24 eine exklusive Funktion für Instagram-Nutzer bieten könnte, die es ermöglicht, direkt vom Sperrbildschirm aus auf die Instagram-Kamera zuzugreifen.

Wird es ein Samsung Galaxy S24 Ultra geben?

Wie sowohl The Verge als auch CNET berichten, soll es in der Samsung Galaxy S24-Serie sowohl ein Plus- als auch ein Ultra-Modell geben. Darauf deuten entsprechende Leaks hin und das Lineup entspräche somit Samsungs üblicher Strategie, verschiedene Varianten seiner Flaggschiff-Smartphones anzubieten, um unterschiedliche Bedürfnisse und Budgets des Kunden zu bedienen. Dabei werde das Plus-Modell aller Voraussicht nach wieder eine Art Mittelweg zwischen dem Basis- und dem Ultra-Modell sein, wobei das Ultra-Modell erneut als das Premium-Angebot gilt.

Übrigens: Gerade in Sachen Kamera und Bildschirmfotos hat Samsung einiges zu bieten. So gibt es unter anderem Wischgesten, mit denen sich Screenshots erstellen lassen. Die Samsung-Smartphones verfügen zudem über eine Freistellfunktion bei Fotos, um störende Elemente im Hintergrund loszuwerden. Wer ein Smartphone für den Outdoor-Bereich sucht, wird bei Samsung im Rahmen der XCover-Serie fündig.