Samsung Galaxy S24 Ultra: Technische Daten, Farben und Release - Gerüchte und Infos zum Premium-Modell

Samsung wird bald seine neuen Flaggschiffe enthüllen. Gerüchte um das Galaxy S24 Ultra deuten auf einige Upgrades hin - von erweiterten Speicheroptionen bis hin zu einem leistungsstarken Snapdragon-Prozessor.

Android-Nutzer, die sich schon länger ein neues Smartphone gönnen wollen, kommen meist an Samsung nicht vorbei. Der Elektronik-Gigant aus Südkorea bringt seine neusten Top-Modelle traditionell im Frühjahr auf den Markt. Was das für das Samsung Galaxy S24 Ultra bedeutet, in welchen Farben das Smartphone erscheinen könnte und welche technischen Daten erwartet werden, erfahren Sie in diesem Artikel, der sich mit Neuigkeiten und Leaks beschäftigt.

Hinweis: Wie im Technik-Bereich üblich gibt es im Vorfeld der Veröffentlichung des neuen Samsung S-Lineups viele Gerüchte und Spekulationen. Wir werden diesen Artikel regelmäßig mit neuen Infos zum Samsung Galaxy S24 Ultra für Sie aktualisieren.

Wann kommt das Samsung S24 Ultra raus?

Was für Apple mit seinem iPhone und Google mit seinem Pixel die Herbstzeit ist, ist für Samsung traditionell das Frühjahr. Bereits in den letzten Jahren hat sich der Konzern mit Hauptsitz in Suwon angewöhnt, seine Top-Smartphones im ersten Quartal des neuen Jahres vorzustellen und häufig auch schon zu veröffentlichen. Beispielsweise erschien das Vorgänger-Lineup des Samsung Galaxy S23 am 17. Februar 2023 im Handel. Damals wurden einige weitere Samsung-Neuerungen für 2023 vorgestellt. Allerdings hatte Samsung selbst lange kein offizielles Release-Datum für die Smartphones der neuen S-Reihe, wie das Samsung Galaxy S24, das Samsung Galaxy S24 Plus und das Samsung Galaxy S24 Ultra angegeben.

Samsungs nächstes "Galaxy Unpacked Event" steht allerdings am 17. Januar 2024 an, wobei dort die Vorstellung des Galaxy S24 Ultra sehr wahrscheinlich ist. Die Veranstaltung findet um 10 Uhr Pacific Time in San Jose, Kalifornien, statt und wird live übertragen. Für deutsche Zuschauer bedeutet das, dass das Event um 19 Uhr des 17. Januar zu sehen sein wird. Neben den neuen S24-Telefonen könnten auch andere Samsung-Geräte präsentiert werden, wie das US-amerikanische Tech-Portal Tom's Guide vermutet. Laut dem Portal wird das Event die Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra-Modelle in den Mittelpunkt stellen, mit einem Fokus auf AI-gestützte Funktionen.

Zeitgleich könnten am 17. Januar schon die Vorbestellungen starten.

Wie viel wird das S24 Ultra kosten?

Wie bereits erwähnt, gibt es derzeit noch kein festgelegtes Veröffentlichungsdatum für die neuen Samsung S-Modelle. Aus diesem Grund sind auch keine verlässlichen Informationen über die Preise der neuen Samsung Topmodelle verfügbar. Es wird jedoch allgemein angenommen, dass die Preise im Vergleich zur S23-Reihe nicht signifikant steigen werden. Das Grundmodell S24 wird laut CNET voraussichtlich wieder bei etwa 800 US-Dollar liegen, was etwa 760 Euro (Stand 13. Dezember 2023) entspricht. Die möglichen Plus- und Ultra-Modelle würden entsprechend teurer sein, mit Preisen von 1000 und 1200 US-Dollar bzw. 950 und 1140 Euro.

Nähere Informationen will allerdings schon ein Nutzer der Plattform X (ehemals Twitter) erfahren haben. Der Leaker Spynox gab an, dass er die europäischen Preise der neuen Galaxy-Modelle aus den Teilnahmebedingungen eines Gewinnspiels des französischen Online-Händlers darty.com gefunden habe. Dem Leak zufolge wird angenommen, dass die Preise für das Galaxy S24 bei 899 Euro, für das S24 Plus bei 1.169 Euro und für das S24 Ultra bei 1.469 Euro liegen. Wenn sich diese Preise bestätigen, wären das Galaxy S24 und S24 Plus etwa 50 Euro günstiger als ihre Vorgängermodelle, während das Galaxy S24 Ultra etwa 70 Euro teurer sein würde, merkt Computer Bild an.

In Mexiko konnte man das Galaxy S24 schon zwei Tage vor dem Unpacked-Event im Januar kaufen. Umgerechnet kostete das Basismodell dort etwa 893 Euro, wie das Portal winfuture.de berichtete. Die Version mit 256 GB Speicher sei mit umgerechnet 975 Euro angegeben worden.

Technische Daten des Samsung Galaxy S24 Ultra

Wie in den vergangenen Jahren üblich, werden Samsung-Fans für das Premium-Modell S24 Ultra tiefer in die Tasche greifen müssen, dürfen dafür aber auch wieder entsprechende Specs erwarten. Ein Leak, der zuerst auf der Webiste windowsreport.com veröffentlicht wurde, verrät schon einiges darüber, was das neue Ultra-Modell angeblich können soll. Das Gerät wird aller Voraussicht nach mit einem 6,8-Zoll QHD+ Display ausgestattet sein, das eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz unterstützt. Angetrieben wird es wahrscheinlich von einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor, unterstützt von 12 GB RAM. Die Speicheroptionen sollen 256 GB, 512 GB und 1TB umfassen.

In Sachen Kamera erwartet Nutzer voraussichtlich eine 200 MP-Hauptkamera , eine 12MP Ultraweitwinkelkamera, ein 10MP Teleobjektiv mit 3-fachem Zoom, ein 50MP Teleobjektiv mit 5-fachem Zoom und ein Tiefensensor, ergänzt durch eine 12MP Selfie-Kamera. Der Akku des Samsung Galaxy S24 Ultra soll laut der Leaks eine Kapazität von 5,000 mAh mit "super schnellem" Laden bieten. Zusätzliche Features sind Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 und Ultra-Wideband-Unterstützung.

In Bezug auf das Design und die Materialwahl gibt es einige bemerkenswerte Entwicklungen. Das Portal TechRadar berichtet unter Berufung auf die koreanische Nachrichtenseite "The Elec" , dass das Galaxy S24 Ultra möglicherweise einen Titanrahmen haben wird - ähnlich den neuen Smartphones von Apple - was es zum ersten Samsung-Smartphone mit diesem Material machen würde. Diese Entscheidung könnte jedoch die Produktionskosten pro Einheit erheblich erhöhen.

Das Design des Geräts wird als ähnlich dem des Galaxy S23 beschrieben, mit einem eckigen Design und ohne definierten Kamerabuckel. Eine signifikante Änderung könnte jedoch die Einführung eines flachen Displays sein, im Gegensatz zu den leicht gebogenen Displays früherer Modelle.

Samsung Galaxy S24 Ultra: In diesem Farben soll das neue Top-Smartphone erscheinen

Zusätzlich zu diesen technischen und Design-Aspekten wird erwartet, dass das S24 Ultra eine Reihe von KI-basierten Funktionen bietet, die das Benutzererlebnis verbessern sollen. CNET hebt hervor, dass KI ein großer Fokus für Samsungs nächstes Flaggschiff-Smartphone sein wird, mit der Einführung von Galaxy AI, das eine wichtige Rolle im neuen Gerät spielen könnte. Ob die KI dann noch stärker beim Bilder-Knipsen eingreift, als beim Samsung Galaxy S23 Ultra, was mit "Fake-Aufnahmen" vom Mond für Furore sorgte, ist noch nicht bekannt.

Eine weitere Verbesserung soll die überarbeitete Bildverarbeitung sein, wie jüngst das Tech-Portal 9to5google.com berichtete. Im Vergleich zum Vorgängermodell, dem Galaxy S23 Ultra, könnte das S24 Ultra eine deutlich realistischere Herangehensweise an die Bildverarbeitung bieten. Dies umfasst eine angemessenere Steuerung der Schärfe und Sättigung, wodurch Fotos natürlicher und authentischer wirken könnten. Diese Veränderung in der Bildverarbeitung zielt offenbar darauf ab, die Bildqualität erheblich zu verbessern und könnte das S24 Ultra in eine engere Konkurrenz zu Googles Pixel-Reihe bringen

Laut einem Bericht von Android Authority, wird das Galaxy S24 Ultra in vier Farben erhältlich sein: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet und Titanium Yellow. Diese Farbnamen deuten erneut darauf hin, dass Titan als Material im Design des Geräts eine Rolle spielen könnte. Diese Auswahl an Farben und das Titanmaterial würden das Design des Galaxy S24 Ultra sehr an das der Apple iPhone 15 Pro-Serie anlehnen. Auch diese Informationen basieren allerdings auf Leaks und Gerüchten, so dass Samsung-Fans den Januar abwarten müssen, um verlässliche Informationen zum neuen Galaxy S24 Ultra erhalten zu können.

Übrigens: Im Urlaub ist Ihnen beim Foto schießen mal wieder jemand ins Bild gelaufen? Die meisten Samsung-Smartphones bieten eine Freistell-Funktion, um dieses Problem zu lösen. Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wie man einen Screenshot auf einem Samsung-Smartphone macht: Neben Tastenkombinationen können Sie dafür auch Wischgesten nutzen. Wer ein Smartphone für den Outdoor-Bereich sucht, wird bei Samsung im Rahmen der XCover-Serie fündig.