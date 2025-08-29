Icon Menü
Sanierung: Erbacher Schloss mit historischen Räumen geschlossen

Sanierung

Erbacher Schloss mit historischen Räumen geschlossen

Die Erbacher Grafen hatten Sammelleidenschaften. Die Ausstellung mit den Exponaten ist aber erst einmal zu.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Das Museum zeigt filigrane Schnitzarbeiten. (Archivbild)
    Das Museum zeigt filigrane Schnitzarbeiten. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa

    Das historische Schloss Erbach im Odenwald mit seinen Schauräumen und dem Elfenbeinmuseum ist für den Besucherverkehr geschlossen. Grund seien Vorbereitungen für eine geplante Grundinstandsetzung, teilten die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen mit. Ein Führungsbetrieb in der Gräflichen Sammlung und dem Elfenbeinmuseum sei aus diesem Grund bis auf weiteres nicht möglich.

    In den Schauräumen gibt es Büsten, Statuen römischer Herrscher und antike Vasenkeramiken. Ebenso sind Rüstungen, Waffen, niederländische Gemälde und einen spätgotischen Altar zu sehen. Franz I. (1754-1823) vom Erbacher Grafengeschlecht hatte eine Liebhaberei für Elfenbein. 2016 wurde deshalb im Schloss das Elfenbeinmuseum mit filigranen Kunstwerken und eigener Werkstatt eröffnet.

