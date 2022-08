Party-Video von Finnlands Regierungschefin sorgt für Aufregung

Darf eine Regierungschefin Party machen oder nicht? Diese Diskussion gibt es gerade in Finnland. Denn es ist ein privates Video von Sanna Marin aufgetaucht.

Ein Party-Video von Finnlands Regierungschefin verbreitet sich gerade auf sozialen Netzwerken und erregt die Gemüter. Es geht dabei wohl um Instagram-Storys, die die 36-jährige Sanna Marin auf einer Party vermutlich in einer Privatwohnung zeigen. Gemeinsam mit anderen Gästen singt und tanzt sie ausgelassen. Auch ihr guter Freund und Parteikollege, der Abgeordnete Ilmari Nurminen, und die Künstlerin Alma sind in dem Video zu sehen. Berichten zufolge sollen im Hintergrund Personen etwas von Kokain schreien.

Party-Video von Finnlands Regierungschefin: Sanna Marins Reaktion

"Dies sind private Videos und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt“, so Marins Reaktion laut der finnischen Zeitung Iltalehti. Die Regierungschefin bestritt, auf der Party Drogen gesehen oder selbst konsumiert zu haben. Sie habe lediglich Alkohol getrunken. Sie beteuerte: „Ich habe nichts zu verbergen und ich habe nichts Illegales getan.“ Die Party habe vor ein paar Wochen stattgefunden. Wann und wo genau wollte sie aber nicht sagen.

Mit ihren Freunden, zu denen beispielsweise eine finnische Influencerin, eine Künstlerin und zwei Moderatorinnen zählen, sei sie anschließend noch in zwei Bars weitergezogen. Sie verbringe ihre Freizeit genau wie andere Menschen in ihrem Alter. „Ich hoffe, dass das akzeptiert wird“, sagte Marin dem Sender Yle. „Wir leben in einer Demokratie.“

Regierungschefin Sanna Marin: Vorliebe für Partys?

Es ist nicht das erste Mal, dass Marin mit Partys für Schlagzeilen sorgte. Während der Corona-Pandemie wurde sie kritisiert, als sie in Bars feierte – obwohl sie mit Corona infiziert gewesen sein soll. Auch als sie nach einem Konzert spontan etwa 30 Gäste in die Villa Bjälbo, die offizielle Residenz der Ministerpräsidentin, eingeladen haben soll, sorgte das für Aufsehen in Finnland.

Die Meinungen zu ihrer Vorliebe für Partys gehen in Finnland auseinander. Viele jüngere Finnen sind stolz auf ihre ausgelassene Ministerpräsidentin. Doch es hagelt auch Kritik im Netz. „Das ist nicht Ministerpräsidenten-Niveau. Sie sollten wissen, wie Sie sich zu verhalten haben“, kommentierte etwa eine Nutzerin auf Twitter. Ein anderer Nutzer reagierte entspannt: „O.k. Ein junger Mensch, der Spaß hat. Na und.“ (mit dpa)

