"Santa Clause - eine schöne Bescherung" 2024 im TV: Sendetermine & Übertragung heute

Für viele gehören die drei "Santa Clause"-Filme traditionell zum Weihnachtsfest dazu. Auch in diesem Jahr ist die Reihe in der Weihnachtszeit wieder im Fernsehen zu sehen. Eine Übersicht zu den Sendeterminen und welcher Sender die Trilogie überträgt, haben wir hier für Sie. Außerdem gibt es Infos zur Handlung und den Schauspielern im Cast.

"Santa Clause" 2024 im TV: Sendetermine und Übertragung

Der erste Teil von "Santa Clause" kam bereits 1994 in die Kinos. 2024 gibt es "Santa Clause" allerdings nur im Pay-TV zu sehen. Hier finden Sie die Sendetermine und Sendezeiten aller drei Teile von "Santa Clause" 2024 im Überblick.

Das sind die Sendtermine von "Santa Clause - eine schöne Bescherung":

Sonntag, 1. Dezember 2024, 20.15 Uhr, Disney Channel

Montag, 2. Dezember 2024, 22.20 Uhr, Disney Channel

Samstag, 14. Dezember, 20:15 Uhr, VOX

Sonntag, 15. Dezember, 15:00 Uhr, VOX

Dienstag, 24. Dezember, 20:15 Uhr, RTL

Fortgeführt wurde der Film erst acht Jahre später, im Jahr 2002. Die Sendetermine und Sendezeiten von "Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung" 2024 gibt es hier:

Montag, 2. Dezember 2024, 20.15 Uhr, Disney Channel

Donnerstag, 5. Dezember 2024, 22 Uhr, Disney Channel

Dienstag, 17. Dezember, 20:15 Uhr, VOX

Dienstag, 24. Dezember, 22:05 Uhr, RTL

Der letzte Teil der Weihnachtsfilmtrilogie erschien im Jahr 2006. "Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung" läuft an folgenden Terminen im TV:

Dienstag, 3. Dezember 2024, 20.15 Uhr, Disney Channel

Freitag, 6. Dezember 2024, 22 Uhr, Disney Channel

Dienstag, 17. Dezember, 22:25 Uhr, VOX

Für das Jahr 2024 sind aktuell keine weiteren Sendetermine mehr geplant.

"Santa Clause" im Stream: Welche Anbieter haben den Film?

Wenn Sie an den TV-Terminen keine Zeit haben, können Sie "Santa Clause - eine schöne Bescherung" auch im Stream ansehen. Bei Disney+ ist der Weihnachtsklassiker im regulären Abo enthalten, bei anderen Anbietern wie Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play oder Sky Store können Sie "Santa Clause" gegen eine Gebühr ausleihen.

Mittlerweile gibt es auch eine Serie, die auf den Filmen basiert: Staffel 1 und Staffel 2 von "Santa Clause: Die Serie" können Sie ebenfalls bei Disney+ ansehen.

Handlung: Darum geht es in "Santa Clause"

"Santa Clause – Eine schöne Bescherung": Die Handlung von Teil 1

Am Weihnachtsabend werden Werbefachmann Scott Calvin und sein Sohn Charlie von Gepolter überrascht. Als Scott nachsehen will, erschreckt er den Weihnachtsmann höchstpersönlich, der daraufhin vom Dach fällt und spurlos verschwindet. Also muss Scott den Job des bärtigen Mannes übernehmen und feststellen, dass dieser schon bald zur Lebensaufgabe wird.

Davon handelt "Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung"

Seit mittlerweile acht Jahren beschert Scott Calvin alias Santa Clause nun bereits braven Kindern zauberhafte Weihnachten. Doch in diesem Jahr ist alles anders, denn Scott muss schleunigst eine Frau zum Heiraten finden - ohne Mrs. Clause gibt es nämlich auch keinen Santa Clause, so steht es im Weihnachtsmann-Vertrag.

"Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung": Darum geht es im letzten Teil der Reihe

Auch in diesem Jahr verursacht das bevorstehende Weihnachtsfest hektisches Treiben bei Santa Clause und seinen Elfen. Zudem erwartet Santas Frau Carol ihr erstes gemeinsames Kind. Um ihr eine Freude zu machen, lädt er seine Schwiegereltern ein. Die dürfen aber unter keinen Umständen von seiner wahren Identität als Santa Clause erfahren. Erschwerend hinzu kommt die Anwesenheit von Väterchen Frost, der einen teuflischen Plan verfolgt.

Darsteller in der Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Santa Clause" mit dabei

Santa Clause und somit Hauptdarsteller im Film ist Schauspieler Tim Allen. Er ist in allen drei Teilen der Reihe zu sehen. Die weiteren Rollen wechseln teilweise im Verlauf der Trilogie.

Tim Allen spielt Scott Calvin / Santa Clause

Judge Reinhold ist Dr. Neil Miller

Wendy Crewson ist Laura Calvin Miller

Eric Lloyd ist Charlie Calvin

David Krumholtz spielt Bernard, den Elf

Elizabeth Mitchell spielt Carol / Mrs. Clause

Spencer Breslin ist Curtis

Liliana Mumy spielt Lucy Miller

(AZ)