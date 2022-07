"Santa Evita": Folgen, Besetzung und Stream - alle Infos

Auf Disney+ gibt es die neue Serie "Santa Evita". Hier erfahren Sie alles rund um Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream der Serie.

Mit der Serie "Santa Evita" nimmt Disney+ eine etwas andere Serie ins Sortiment auf, als man es von dem Streaming-Giganten gewohnt ist. Die Serie erzählt nicht nur eine auf einer wahren Begebenheit basierenden Geschichte, sondern ist durch ihren Gegenstand auch hoch politisch.

Für alle, die an der Serie Interesse haben, haben wir die wichtigsten Infos zusammengetragen. Hier erfahren Sie alles rund um Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream der Serie.

"Santa Evita" im Stream

Die Serie ist exklusiv auf Disney+ verfügbar. Der Streamingdienst veröffentlichte die Folgen am 26. Juli. Wer sich die Folgen von "Santa Evita" ansehen möchte, benötigt allerdings ein Abo. Ein solches ist bei Disney+ ab 8,99 Euro im Monat erhältlich.

"Santa Evita": Das sind die Folgen der argentinischen Serie

Die Folgen von "Santa Evita" wurden allesamt in Argentinien gedreht. An der Produktion waren über 1300 Mitarbeiter beschäftigt. Für die Produktion der historischen Kostüme, die in allen Folgen der Serie zum Einsatz kommen, wurden lokale Kreativteams beauftragt.

Insgesamt wurden 7 Episoden der Serie gedreht. Hier haben wir eine Auflistung der Folgen für Sie:

Folge 1: Diese Frau (26. Juli)

Folge 2: Vier Gräber für Evita (26. Juli)

(26. Juli) Folge 3: Danke, dass es dich gibt (26. Juli)

Folge 4: Eine perfekte Ehefrau (26. Juli)

Folge 5: Puppe (26. Juli)

Folge 6: Person (26. Juli)

Folge 7: Santa Evita (26. Juli)

Die Schauspieler im Cast von "Santa Evita": Das ist die Besetzung der Serie

Die Serie kann mit einem Cast voll international bewährter Schauspieler aufwarten. Dass die Serie aus Südamerika und nicht aus Hollywood stammt, ist dabei absolut kein Hindernis. Wir haben Ihnen hier eine kleine Liste der wichtigsten Schauspieler und ihrer Rollen, die sie in "Santa Evita" spielen, zusammengestellt.

Schauspieler Rolle Natalia Oreiro Eva Perón Ernesto Alterio Oberst Moori Koenig Diego Velásquez Mariano Francesc Orella Doktor Pedro Ara Dario Grandinetti Juan Domingo Perón

Das ist die Handlung von "Santa Evita"

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Tomás Eloy Martínez. Es wird die Geschichte des Körpers von Eva Perón erzählt, der First-Lady Argentiniens. Nach ihrem frühen Versterben an Gebärmutterhalskrebs konnte sich ihr Mann nicht mehr lange an der Macht halten. Da sie nicht nur zu Lebzeiten, sondern auch darüber hinaus beim Volk unglaublich beliebt gewesen war, war ihr Körper nie bestattet worden. Es sollte ein großes Denkmal für sie errichtet werden, doch ihr Mann war nie dazu in der Lage, es fertigzustellen.

Aus Angst vor dem Einfluss, den ihr Körper auch noch Jahre nach ihrem Tod auf die Massen ausüben konnte, versteckte das neue Regime ihn. So wurde der Körper von Eva Perón erst 24 Jahre nach ihrem Tod bestattet. Die Reise, die er in dieser Zeit machte, ist Gegenstand der Serie "Santa Evita".

Erster Trailer zu "Santa Evita"

Es wurde bereits der erste deutsche Trailer zur Serie veröffentlicht. Er soll Lust auf mehr machen. Den Trailer können Sie sich hier ansehen.