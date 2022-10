Sarah Connor geht 2023 auf Sommer-Tour: Tickets ab heute im Vorverkauf

Sarah Connor geht 2023 auf Sommer-Open-Air-Tour. Tickets für die 12 Konzerte in Deutschland sind ab heute im Vorverkauf erhältlich.

Sarah Connor hat im Jahr 2022 noch einen vollen Terminkalender. Sie ist mit ihrem neuen Album "Herz Kraft Werke" auf Tour, gibt Ende November in Berlin vier Christmas-Shows rund um ihr Weihnachtsalbum "Not So Silent Night" und tritt im Dezember in Obertauern auf. Im Jahr 2023 wird es für die deutsche Sängerin nicht ruhiger: Unter dem Motto "Sommer Open Air 23" steht die nächste Deutschland-Tour an. Neben der Tour von Helene Fischer ist nun also klar: Auch eine weitere der beliebtesten Sängerinnen Deutschlands wird im Jahr 2023 live auf der Bühne performen.

Sarah Connor geht 2023 auf Tour: Sommer Open Air 23

"Whussuuuppp Party People!!!! Ich will noch mal!!! Ihr auch???", schrieb Sarah Connor am Mittwoch auf Instagram: "Ein LETZTES MAL mit HERZ KRAFT WERKE SOMMER OPEN AIRS zu EUCH!!!! 2023!!! Boom Boom Boom." Die Konzerte werden also eine Fortsetzung der "Herz Kraft Werke"-Tour darstellen und sind für Fans die letzte Möglichkeit, die 42-Jährige in diesem Rahmen live auf der Bühne zu erleben.

Die Pop- und Soul-Sängerin wird von Mai bis September 2023 zwölf Konzerte in Deutschland geben. Die Open-Air-Tour beginn in Bad Segeberg und endet in Heidenheim an der Brenz. Fans dürfen sich auf stimmungsgeladene Konzerte freuen, ein großer Auftritt ist bei Event von Sarah Connor garantiert. Sie stellt neben einer der beliebtesten deutschen Musikerinnen auch eine vollendete Entertainerin dar.

Sarah Connor: Termine für Sommer Open Air 23 im Überblick

12. Mai 2023: Bad Segeberg , Freilichtbühne am Kalkberg

, Freilichtbühne am Kalkberg 08. Juni 2023: Mönchengladbach , SparkassenPark

, SparkassenPark 09. Juni 2023: St. Goarshausen , Loreley Freilichtbühne

, Loreley Freilichtbühne 15. Juni 2023: Meersburg , Schlossplatz Meersburg

, 16. Juni 2023: Regensburg , Open Air im Jahnstadion

, Open Air im 17. Juni 2023: Bietigheim-Bissingen , Festplatz am Viadukt

, Festplatz am Viadukt 24. Juni 2023: Müllrose , Oderland Mühlenwerke

, Oderland Mühlenwerke 25. Juni 2023: Neubrandenburg , Open Air Fläche am Tollensesee

, Open Air Fläche am 25. August 2023: Berlin , Waldbühne

, Waldbühne 16. September 2023: Heidenheim , Brenzpark Open Air

Sarah Connor Open Air 2023: Tickets ab heute im Vorverkauf

Abonnentinnen und Abonnenten konnten bereits seit der Ankündigung der Open-Air-Tour 2023 von Sarah Connor Tickets über ihren Newsletter bestellen. Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, beginnt nun um 10.00 Uhr der reguläre und offizielle Vorverkauf für die zwölf Konzerte. Tickets können alle Fans bei Eventim erwerben.

