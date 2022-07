Sarah Kohr - Schutzbefohlen im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 18.7.22 den Krimi "Sarah Kohr - Schutzbefohlen". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Das ZDF strahlt im Juli eine neue Folge der Serie "Sarah Kohr" aus. Sie heißt "Schutzbefohlen". Wann ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung von "Sarah Kohr - Schutzbefohlen"? Welche Schauspieler sind mit von der Parte? Steht der Krimi auch als kostenloser Stream in der Mediathek? Hier lesen Sie die Antworten.

"Sarah Kohr - Schutzbefohlen": TV-Termin heute im ZDF und Wiederholung als Stream

"Sarah Kohr - Schutzbefohlen" läuft heute am Montag, 18. Juli 2022, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Ungeduldige können die Folge bereits ab sofort kostenlos als Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Handlung: Worum geht es im ZDF-Krimi "Sarah Kohr - Schutzbefohlen"

Sarah Kohr begibt sich in ihrem neuen Fall auf eine wilde Jagd auf Henning Lanz. Der ist ein Ex-Kollege Kohrs beim Landeskriminalamt - und seit einiger Zeit wie vom Erdboden verschwunden. Seine Aufgabe war es, Menschenleben zu schützen. Nun erlangt Kohr Kenntnis darüber, dass Lanz selbst einen lebensgefährlichen Anschlag auf den chinesischen Geschäftsmann Mian Chen in Hamburg verübt hat. Schnell konfrontieren die Fakten rund um die Attacke Sarah Kohr mit der Vergangenheit, die im Rückblick möglicherweise doch sehr anders zu werten sein wird.

Zunächst sieht alles danach aus, als hätte der Angriff auf den Geschäftsmann mit dessen geplantem Ausbau des Hafens zu tun. Das Projekt ist höchst umstritten. Doch schnell findet Sarah Kohr heraus, dass es vielmehr um eine persönliche Angelegenheit zwischen Lanz und Mian Chen zu gehen scheint. Lanz setzt sein eigenes Leben aufs Spiel, um den Gegenspieler umzubringen. Sarah erkennt, dass höchste Eile geboten ist. Das Leben des chinesischen Geschäftsmannes ist akut gefährdet.

Als Sarah immer tiefer in der Vergangenheit nachforscht, stellt sie schockierende Zusammenhänge zwischen Schutzperson und Täter fest. Ist das alles doch ein abgekartetes Spiel? Geht es in Wahrheit nur um Geld, Macht und die Zukunft der Wirtschaft Hamburgs? Sarah Kohr rückt schnell selbst in den Fokus der Verbrecher. Ein gefährlicher Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Darsteller: Die Besetzung und Schauspieler in "Sarah Kohr - Schutzbefohlen"

Sarah Kohr - Lisa Maria Potthoff

- Anton Mehringer - Herbert Knaup

- Olaf Stölzer - Max Simonischek

Henning Lanz - Sebastian Blomberg

- Sebastian Marie Berger - Anna Unterberger

- Mian Chen - Vu Dinh

- Vu Dinh Alice Thul - Anna Blomeier

- Mailin - Maya Ai-Nhi Nguyen

Heike Kohr - Corinna Kirchhoff

- Bettina Broschke - Julika Jenkins

"Sarah Kohr - Schutzbefohlen" als Wiederholung im Stream in der ZDF-Mediathek

"Sarah Kohr - Schutzbefohlen" klingt spannend, der Montagabend ist aber ungünstig? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

