Sardinien ruft den Notstand wegen Wasserknappheit aus

Viele Orte in Südeuropa leiden unter einer Hitzewelle - einer davon ist die beliebte Urlaubsinsel Sardinien. Am Freitag blieben die Temperaturen auf der italienischen Mittelmeerinsel nur knapp unter der 40-Grad-Marke - und sollen auch in den kommenden Tagen immer um die 35 Grad betragen. Zudem hat Sardinien schon seit längerer Zeit mit Dürre zu kämpfen. In den vergangenen Wochen hat es praktisch nicht geregnet. Die Situation hat sich so dramatisch verschlechtert, dass die autonome Region nun den Notstand ausgerufen hat.

Sardinien ruft Notstand aus: bis 31. Dezember in Kraft

Die Entscheidung traf der Regionalrat in einer eigens von Präsidentin Alessandra Todde einberufenen Sitzung unter der Woche, wie der Rat auf seiner Webseite mitteilt. Der Notstand wegen Wasserknappheit soll demnach bis zum 31. Dezember in Kraft bleiben. Er ermöglicht es der Präsidentin, notwendige Maßnahmen gegen die Dürre zu ergreifen, die auch von der geltenden Gesetzgebung der Region abweichen dürfen.

Todde betonte die Brisanz der Situation. Auf Grundlage der verfügbaren Informationen und klimatologischen Daten „besteht die dringende Notwendigkeit auf erste und unmittelbare Maßnahmen zur Risikominderung zurückzugreifen, die darauf abzielen, die Auswirkungen der laufenden Wasserkrise einzudämmen“, wird die Präsidentin in der Mitteilung zitiert.

Senator: Maßnahmen müssten Auswirkungen des Klimawandels abschwächen

In einem Bericht der sardischen Tageszeitung L‘Unione Sarda, wird auch Marco Meloni zitiert, der Mitglied des italienischen Senats für die Demokratische Partei ist. Auch er warnt vor der „dramatischen Verknappung der Wasserressourcen, die die landwirtschaftlichen und industriellen Aktivitäten, den Tourismussektor, aber vor allem das tägliche Leben der sardischen und sizilianischen Bürger gefährdet“.

Die Maßnahmen, die nun von Todde und dem Regionalrat beschlossen werden, sollten „nicht nur kurzfristige Lösungen, sondern auch langfristige Strategien zur Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels und der Trockenheit umfassen“, appellierte Meloni. Ob die Maßnahmen auch den Tourismus in größerem Maße betreffen, ist dabei noch nicht klar.