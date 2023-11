"Es hat mich leider böse erwischt": Sasha verschiebt komplette Tour

Sänger Sasha verschiebt seine komplette Tour, die am Freitag beginnen sollte. Er sei krank geworden – "und zwar so, dass es mir unmöglich sein wird, die Tour zu spielen".

"Es gibt leider sehr schlechte Nachrichten", schrieb Sasha am Dienstag auf Instagram. Der Sänger muss seine "This is my Time"-Tour, die am Freitag (1. Dezember) beginnen sollte, verschieben. "Es hat mich leider böse erwischt", gab der 51-Jährige bekannt. Er sei krank geworden – "und zwar so, dass es mir unmöglich sein wird, die Tour zu spielen". Er habe schon seit mehreren Wochen immer wieder Anflüge von Erkältungen gehabt, nun sei er kurz vor einer Lungenentzündung und sein Arzt habe die Reißleine gezogen.

Sasha hat laut eigenen Angaben in den vergangenen Tagen alles dafür getan, um noch fit zu werden. Doch es sei noch schlimmer geworden. Eine Therapie, viel Ruhe und Erholung sollen ihn nun wieder auf die Beine bringen. Wie lange das dauert, könne der Sänger noch nicht sagen. "Das kann in zehn bis 14 Tagen erledigt sein, es kann sich aber auch noch länger hinziehen", so Sasha. Deshalb habe er entschieden, direkt seine komplette Tour auf das kommende Jahr zu verschieben. Die Konzerte sollen im Frühjahr stattfinden, es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, neue Termine zu finden. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden.

Sasha verschiebt Tour 2023: Diese Konzerte sind betroffen

Sashas Tour hätte am Freitag (1. Dezember) in Siegen starten sollen. Insgesamt waren elf Konzerte in Deutschland geplant:

1. Dezember 2023: Siegen (Siegerlandhalle)

2. Dezember 2023: Düsseldorf ( Mitsubishi Electric Halle )

( ) 3. Dezember 2023: Mannheim (Congress Center Rosengarten)

(Congress Center Rosengarten) 5. Dezember 2023: Stuttgart (Hegel-Saal)

(Hegel-Saal) 6. Dezember 2023: Erfurt (Messe)

8. Dezember 2023: Bochum (RuhrCongress)

(RuhrCongress) 9. Dezember 2023: Ingolstadt (Saturn-Arena)

(Saturn-Arena) 10. Dezember 2023: Frankfurt am Main (Jahrhunderthalle)

(Jahrhunderthalle) 12. Dezember 2023: Würzburg (Congress Centrum Würzburg )

(Congress Centrum ) 13. Dezember 2023: Berlin (Tempodrom)

(Tempodrom) 17. Dezember 2023: Hannover ( Swiss Life Hall )

"Es macht mich so traurig": Sashas Statement auf Instagram

"Es macht mich so traurig aus so vielen verschiedenen Gründen", schrieb Sasha in seinem Statement auf Instagram – doch es gehe leider nicht anders. "Ich weiß auch, wie groß die Vorfreude bei allen war und es bricht mir das Herz, nicht nur euch, sondern auch meine ganze Reisetruppe und Veranstalter und alle, die dranhängen enttäuschen zu müssen."

