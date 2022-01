"SAT.1-Frühstücksfernsehen" 2022 am Sonntag: Das sind die Sendetermine

2022 kommt sonntags wieder das "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit und Übertragung im TV und Stream.

Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" gehört mittlerweile zum festen Programm des Free-TV-Senders und ist auch am Sonntagmorgen fast nicht mehr wegzudenken. Und daher sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch im neuen Jahr nicht auf die Morgen-Show verzichten müssen. Der Sender hat nun bekanntgegeben, dass im kommenden Jahr eine Fortsetzung der Sendung folgen wird. Ab Anfang Januar 2022 wird sie wie immer sonntags im Fernsehen ausgestrahlt werden.

Sie möchten weitere Infos zur Sendung? Wir geben Sie Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alles Wissenswerte rund um Sendetermine, Sendezeit sowie Übertragung im TV und Stream für Sie.

"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Sendetermine und Sendezeit

Die erfolgreiche Guten-Morgen-Sendung, das "SAT.1-Frühstücksfernsehen", geht im neuen Jahr in eine neue Runde. Auch 2022 wird morgens wieder live aus Berlin gesendet und die neusten Nachrichten zum Besten gegeben.

Ab Sonntag, dem 2. Januar und vorerst bis zum Sonntag, den 27. Februar 2022, gibt es die erfolgreichste Morning-Show - nach Angaben des Senders - wieder bei Sat.1 zu sehen, immer sonntags von 9 bis 11 Uhr. Hier die Sendetermine im Überblick:

Sonntag, 2. Januar 2022, 9 - 11 Uhr auf Sat.1

Sonntag, 9. Januar 2022, 9 - 11 Uhr auf Sat.1

Sonntag, 16. Januar 2022, 9 - 11 Uhr auf Sat.1

Sonntag, 23. Januar 2022, 9 - 11 Uhr auf Sat.1

Sonntag, 30. Januar 2022. 9 - 11 Uhr auf Sat.1

Sonntag, 6. Februar 2022, 9 - 11 Uhr auf Sat.1

Sonntag, 13. Februar 2022, 9 - 11 Uhr auf Sat.1

Sonntag, 20. Februar 2022, 9 - 11 Uhr auf Sat.1

Sonntag, 27. Februar 2022, 9 - 11 Uhr auf Sat.1

Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" am Sonntag: Übertragung im TV, gibt es einen Stream?

Ausgestrahlt wird das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" auch beim dem namentlich bereits erwähnten Free-TV-Sender: Sat.1, und das immer sonntags ab dem 2. Januar 2022 bis zum 27. Februar 2022. Die insgesamt neun Sendungen werden ebenfalls im Stream gezeigt, auf der entsprechenden Webseite des Senders.

Das passiert beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen"

Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ist aus dem morgendlichen TV-Programm des Free-TV-Senders mittlerweile fast nicht mehr wegzudenken. Seit über 30 Jahren kommt die Sendung nun schon, immer unter der Woche von 5.30 bis 10 Uhr. In diesem Jahr gab es jedoch eine Neuerung: Vom 24. Oktober 2021 bis Weihnachten lief die Morning-Show auch am Sonntag, immer von 9 bis 11 Uhr - und war ein voller Erfolg. Daher wird auch im neuen Jahr das Programm so beibehalten.

Der Inhalt: Die Moderatoren Karen Heinrichs, Annika Lau, Marlene Lufen, Simone Panteleit, Daniel Boschmann, Matthias Killing und Christian Wackert bringen die neusten News dar. Hier werden alle Themen angesprochen, wie beispielsweise alles, was bei den Promis aktuell so passiert, DIYs für das alltägliche Leben, Interviews mit Stars aus aller Welt, sowie einige Koch- und Backrezepte und eben all das, was in der Welt gerade so angesagt ist.