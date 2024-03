"Kiwis große Partynacht" heute im TV und Stream: Gäste, Übertragung und Wiederholung

"Kiwis große Partynacht" läuft 2024 zum vorerst letzten Mal über die Bildschirme. Alle Infos rund um Gäste, Übertragung und Wiederholung der Ausgabe vom 1. März gibt es hier.

Heute am 1. März läuft die vierte Ausgabe von "Kiwis große Partynacht" 2024 auf Sat.1. Gleichzeitig ist es die vorerst letzte Party von und mit Gastgeberin Andrea Kiewel. Die Moderatorin kennt man vor allem aus dem "ZDF-Fernsehgarten", der ebenfalls heute in den Vorverkauf startet. Ab dem 14. Mai gibt es neue Folgen der Unterhaltungssendung im ZDF zu sehen.

In der vorerst letzten Ausgabe von "Kiwis große Partynacht" 2024 werden heute Abend Stars aus den verschiedensten Genres auf der Bühne stehen. Mit dabei sind unter anderem Loona und Lou Bega, die mit ihren Hits "Bailando" und "Mambo No. 5" das Ende der 90er-Jahre geprägt haben. Welche Gäste sind außerdem bei "Kiwis großer Partynacht" am Start? Wie läuft die Übertragung der Show und wird es auch eine Wiederholung im Fernsehen geben? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Partynacht mit Andrea Kiewel haben wir hier für Sie.

"Kiwis große Partynacht" 2024: Gäste in der letzten Show

In den vier Folgen der Musik-Sendung standen bisher nicht nur deutsche Künstler auf der Bühne - dem Ruf von Andrea Kiewel sind auch internationale Stars gefolgt. Unter anderem stand US-Superstar Anastacia auf der Partynacht-Bühne und auch der Dr. Alban war zu Gast, der in den 90er-Jahren durch seinen Eurodance-Hit "It's My Life" bekannt wurde. In der neuesten Ausgabe sind auch wieder bekannte Vertreter aus Pop und Schlager mit dabei. Das sind die Gäste bei "Kiwis großer Partynacht" am 3. März 2024:

Santiano

Loona

Christina Stürmer

Roberto Blanco

Marquess

Thomas Anders

Johnny Logan

Anna-Maria Zimmermann

Lou Bega

DJ Ötzi

Fury In The Slaughterhouse

Alex Christensen

Mike Singer

Glasperlenspiel

Peter Plate

Vaya Con Dios

Olaf Henning

Übertragung von "Kiwis große Partynacht" 2024 im TV und Stream

Wenn Sie heute Abend bei der letzten Ausgabe von "Kiwis große Partynacht" 2024 dabei sein möchten, dann müssen Sie nur um 20.15 Uhr den Fernseher einschalten. Genau wie die bisherigen Folgen gibt es auch die neueste Party beim Privatsender Sat.1 zu sehen. Neben der TV-Übertragung haben Sie aber auch die Möglichkeit, "Kiwis große Partynacht" im Stream zu verfolgen. Der wird beim hauseigenen Streaming-Anbieter Joyn zur Verfügung gestellt - und das völlig kostenlos. Um auf den Stream von Sat.1 zugreifen zu können, müssen Sie sich allerdings ein Nutzerkonto anlegen.

Wiederholung von "Kiwis große Partynacht" 2024: Wird die ganze Folge im TV wiederholt?

Obwohl viele Sender in letzter Zeit vermehrt auf die Streaming-Angebote setzen, wenn es um Wiederholungen geht, bildet "Kiwis große Partynacht" die Ausnahme. Nur wenige Stunden nach der Erstausstrahlung läuft die Musik-Sendung erneut im Sat.1-Programm. Falls Sie also die Show um 20.15 Uhr verpasst haben, können Sie in der Nacht auf Samstag um 1.30 Uhr die Wiederholung im TV sehen.

Aber nur weil die Wiederholung im TV gezeigt wird, müssen Sie auf den Stream nicht verzichten. Auch bei Joyn steht die vorerst letzte Ausgabe von "Kiwis große Partynacht" nach der Ausstrahlung auf Abruf zur Verfügung.