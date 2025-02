Satt durch Kohlensäure? So kann Sprudelwasser beim Abnehmen helfen

Sprudelwasser sei ein Dickmacher, so das Ergebnis einer Studie aus dem Jahr 2017, die an der Birzeit University im Westjordanland durchgeführt wurde. Das Team um den Biochemie- und Biologieprofessor Johnny Stiban fand heraus, dass Ratten, die mit kohlensäurehaltigen Getränken gefüttert wurden, stärker zunahmen als die Tiere, die Leitungswasser oder andere Getränke erhielten.

Von Beginn an war die Forschungsarbeit umstritten, auch wegen ihrer Methodik. „Die manchmal kursierende These, kohlensäurehaltiges Wasser ließe den Spiegel des Hungerhormons Ghrelin steigen, geht nur auf eine einzelne, methodisch sehr umstrittene Studie zurück“, ist beispielsweise im AOK Gesundheitsmagazin zu lesen. Eine andere Studie kommt nun zu einem gegenteiligen Ergebnis als das Team von Stiban: Sprudelwasser könne sogar beim Abnehmen helfen.

Studie: Wer Sprudelwasser trinkt, ist schneller satt

Ein Team um den Japaner Akira Takahashi hat kohlensäurehaltiges Wasser genau analysiert und dessen physiologische Auswirkungen untersucht. Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachblatt BMJ Nutrition, Prevention and Health veröffentlicht. Darin ist zu lesen, dass Sprudelwasser nicht nur den Stoffwechsel der roten Blutkörperchen verbessert und das Wohlbefinden steigert, sondern auch das Sättigungsgefühl erhöht.

„Das aus den Bläschen freigesetzte Kohlendioxid füllt den Magen und stimuliert die Dehnungsrezeptoren. Diese Rezeptoren signalisieren dann über den Vagusnerv dem Gehirn, was ein Sättigungsgefühl erzeugt“, erklärt Studienautor Takahashi, der als Chefarzt am Tesseikai Neurochirurgischen Spital in Osaka arbeitet, im Interview mit Fox News. Demnach entsteht durch den Konsum von Sprudelwasser ein ähnlicher Effekt wie bei der Zunahme des Diabetes-Medikaments Ozempic, welches häufig als Hilfsmittel zum Abnehmen genutzt wird.

Wasser mit Kohlensäure kann das Abnehmen unterstützen

Takahashi und sein Team glauben, dass das Trinken von Sprudelwasser eine Diät unterstützen kann, da es in den roten Blutkörperchen in Bicarbonat umgewandelt wird. Dabei handelt es sich um eine wichtige Base im Körper, die unter anderem die Energieproduktion steigert. Im AOK Gesundheitsmagazin wird dieser Effekt bestätigt: „Wer Kohlensäure trinkt, ist schneller satt, und das Sättigungsgefühl hält länger an.“

Laut Takahashi ist der gemessene Effekt allerdings derart gering, dass eine Gewichtsabnahme „allein vom CO2 im Sprudelwasser“ kaum zu erwarten sei. Im Fazit der Studie empfehlen die Forscherinnen und Forscher, dass der Konsum von Sprudelwasser in eine „umfassende Strategie“ eingebaut werden sollte, die zur Gewichtsabnahme und zu einem gesunden Lebensstil führt.

