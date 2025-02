Diebe brechen in Juweliergeschäft ein

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Morgen in ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum in Vellmar (Kreis Kassel) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Einbrecher zunächst die Haupteingangstür des Einkaufszentrums auf, wobei sie die Alarmanlage des Geschäfts auslösten. Dann warfen sie die Scheibe eines Juweliers mit einem Kanaldeckel ein.

Die Täter entwendeten laut Polizei einige hochwertige Schmuckstücke und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe und der Wert der erbeuteten Wertgegenstände sind derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei in Kassel ermittelt.