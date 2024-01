Bleiben Bettwanzen am Körper von Menschen, nachdem sie Blut gesaugt haben?

In Deutschland breiten sich Bettwanzen immer weiter aus. Doch was passierte nachdem man gestochen wurde? Bleiben die Insekten am Körper oder verschwinden sie wieder?

Noch vor 20 Jahren galten Bettwanzen als beinah ausgerottet. Doch mittlerweile breitet sich der Parasit auch wieder in Deutschland aus. Doch was passiert eigentlich, nachdem man von einer Bettwanze gestochen wurde? Hält sich der Parasit am menschlichen Körper auf - oder verschwindet er wieder?

Wie lange bleiben Bettwanzen am Körper?

Dass man Bettwanzen stunden-, vielleicht sogar tagelang am Körper mit sich herumschleppt, darüber braucht man sich keine Sorgen zu machen. Laut dem Umweltbundesamt halten sich Bettwanzen in der Regel nur zum Blutsaugen auf ihren Wirten auf.

Lediglich bei Massenbefällen mit hunderten bis tausenden Tieren können laut dem Umweltbundesamt auch Insekten beobachtet werden, die länger am Körper verbleiben: "In solchen Fällen kann eine Verbreitung der Tiere über den Transport am Körper des Menschen stattfinden". In allen anderen Fällen sei das allerdings unwahrscheinlich.

Übrigens: Es ist ein Mythos, dass sich Bettwanzen vor allem in unsauberen Wohnungen ausbreiten. Auch falsch ist die Behauptung, dass Bettwanzen springen oder sogar fliegen können.

Kann man die Stiche von Bettwanzen spüren?

Bettwanzenstiche spürt man in der Regel nicht. Allerdings können die Stiche Hautreaktionen auslösen. Zu diesen Hautreaktionen zählen laut dem Umweltbundesamt:

Juckende und gerötete Pusteln mit einem Durchmesser von wenigen Millimetern bis einigen Zentimetern

Blasen

und Quaddeln

Doch es gibt laut dem Umweltbundesamt auch Menschen, die gar nicht auf die Stiche reagieren. Außerdem treten die Hautreaktion oft zeitlich verzögert auf und fallen von Person zu Person unterschiedlich aus.

Weil sie so unterschiedlich ausfallen, können die Hautreaktionen laut dem Umweltbundesamt auch nicht als Nachweis für einen Bettwanzenbefall dienen: "Als Verursacher von Stichen kommen vor allem in den Sommermonaten grundsätzlich auch andere stechende Insekten in Frage."

Wo leben Bettwanzen?

Bettwanzen halten sich am liebsten in der Nähe ihrer Wirte auf. Laut Stiftung Warentest finden sie Unterschlupf im Lattenrost, im Bettgestell, in Ritzen und Spalten anderer Möbel wie Nacht­tisch oder Kommode, in den Fugen zwischen den Bodendielen oder hinter der Fußleiste.

Können Bettwanzen von selbst verschwinden?

Bettwanzen sind widerstandsfähig. Laut dem Umweltbundesamt können sie Hungerperioden von bis zu mehreren Monaten überstehen. Deswegen sollte man unbedingt eine Fachfrau oder einen Fachmann für Bettwanzen-Bekämpfung beauftragen.