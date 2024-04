Annemie Herren: Denke jeden Tag an meinen toten Bruder Willi

Der dritte Todestag von Schauspieler und Sänger Willi Herren steht bevor. Seine Schwester trauert noch immer um ihn - und tritt beruflich in seine Fußstapfen.

Annemie Herren, Schwester des toten Schauspielers und Sängers Willi Herren (1975 - 2021), denkt wie sie sagt noch häufig an ihren Bruder. "Ich denke jeden Tag an meinen Bruder", sagte die 60-Jährige in Köln.

Es vergehe wirklich "keine Sekunde", in der ihre Gedanken nicht bei Willi seien. Nun stehe der dritte Todestag bevor, den sie am Grab verbringen werde. "Ich knabbere natürlich daran." Willi Herren war am 20. April 2021 überraschend tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Er wurde nur 45 Jahre alt.

Bekannt war der Kölner Schauspieler unter anderem als Serien-Fiesling "Olli Klatt" in der ARD-Sendung "Lindenstraße" - aber auch als Teilnehmer an vielen Reality-Shows im Fernsehen (RTL-Dschungelcamp, "Sommerhaus der Stars", "Promi Big Brother").

Auf diesen Pfaden folgt ihm seine Schwester nun in gewisser Weise: Annemie Herren ist eine der Kandidatinnen in der neuen Staffel der RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars". Die Sendung startet am 10. April.

Die Teilnahme sei für sie eine "Ehre" gewesen, sagte Annemie Herren. Sie habe in die Fußstapfen ihres Bruders treten können.

(dpa)