Er wirkte unter anderem im "Tatort" mit: Schauspieler Dieter Schaad ist tot

Dieter Schaad ist tot: Er stand in Rollen im "Tatort" und der "Lindenstraße" vor der Kamera. In zwei Monaten hätte er seinen 97. Geburtstag gefeiert.

Vor wenigen Wochen war Dieter Schaad noch im "Tatort" zu sehen. Nun ist der Schauspieler tot. Schaad starb im Alter von 96 Jahren, wie seine Ehefrau Dagmar Hessenland-Schaad dem Wiesbadener Kurier mitteilte. Demnach sei sein Tod überraschend gekommen. Er hatte keine Beschwerden gehabt, war in seinem Alter lediglich schwächer geworden. In zwei Monaten hätte Schaad seinen 97. Geburtstag gefeiert.

Schauspieler Dieter Schaad ist tot – seine Karriere begann im Theater

Schaad war am 2. April 1926 in Wiesbaden geboren worden. Als junge Mann besuchte er in seiner Heimatstadt eine Schauspielschule und erhielt in der Folge ein Engagement am Stadttheater Worms. Weitere Stationen in seiner Bühnenkarriere waren das Schauspielhaus Köln, die Hamburger Kammerspiele, das Theater Bielefeld, das Theater Krefeld, das Staatstheater Darmstadt und das Staatstheater Wiesbaden.

Anfang der 60er-Jahre war Schaad zum ersten Mal im TV zu sehen. Er verkörperte in dem ARD-Film "Stahlnetz: Spur 211" einen Staatsanwalt. Der Beginn einer langen TV-Karriere. Highlights waren dabei unter anderem Rollen in den Filmen "Zündschnüre" und "Die Stadt im Tal" und in den Serien "Ein Fall für zwei", "Diese Drombuschs" und "Bei Mudder Liesl". Von 1989 bis 1995 schlüpfte Schaad in die Rolle des Dr. Manfred Pauli in der "Lindenstraße".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Tod von Dieter Schaad: Er wirkte mehr als ein Jahrzehnt im "Tatort" mit

Im Kult-Krimi "Tatort" war Schaad zum ersten Mal im Jahr 2009 zu sehen. Als Kriminalhauptkommissar Lannert feierte er an der Seite des Stuttgarter Ermittlerteams um Richy Müller sein Debüt. Und zwar als Leiche. In der Folge übernahm er auch andere Rollen und wirkte zuletzt vor zwei Wochen bei der Krimireihe in der ARD mit.

Laut dem Wiesbadener Kurier war Schaad in seiner Karriere Teil von rund 120 Fernsehproduktionen. Hinzukommen seine zahlreichen Auftritte am Theater. Nun ist der Schauspieler in der Stadt gestorben, in welcher er geboren wurde.