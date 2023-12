Schauspieler

Jonathan Berlin: Ich heiße wirklich so

Der 29-Jährige lebt nicht nur in Berlin, er heißt auch so. Am Samstag und Sonntag ist er im ARD-Thriller "Die Saat - Tödliche Macht" zu sehen.

Der Schauspieler Jonathan Berlin stößt im Alltag häufig auf den Irrglauben, er trage einen Künstlernamen. "Das passiert schon sehr oft", sagte der 29-Jährige ("Kruso") im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Als ich mit 17 an der Schauspielschule vorgesprochen habe, war das die erste Frage, die mir die Dozentinnen und Dozenten gestellt haben. Man gewöhnt sich dran, aber ich freue mich über jede Möglichkeit, um zu versichern: der Name ist echt." Zu Beginn seiner künstlerischen Laufbahn hatte Jonathan Berlin zunächst noch Marionettenspieler werden wollen. Ein wenig profitiere er noch heute von den Erfahrungen, erläuterte er. "Für mich ist das Marionettenspiel immer eine Art Kreuzung aus Schauspiel und Regie gewesen, weil man einerseits von oben auf die Figur sieht, aber sie gleichzeitig steuert beziehungsweise verkörpert. Da ich seit ein paar Jahren neben dem Spielen auch in Richtung Filmregie gehe, löst sich dann da vielleicht diese Verbindung ein. Im besten Falle atmet man ja auch in der Regie hinter dem Bildschirm mit den Figuren mit." Der 29-Jährige, der in Berlin lebt, ist am Samstag (20.15 Uhr) und Sonntag (21.45 Uhr) im ARD-Thriller "Die Saat - Tödliche Macht" zu sehen. (dpa)

