Matthias Schweighöfer: "Ich kann nicht wirklich gut singen"

Matthias Schweighöfer ist Schauspieler. Wie sieht es bei ihm mit anderen künstlerischen Fähigkeiten aus?

Schauspieler Matthias Schweighöfer blickt selbstkritisch auf seine Fähigkeiten als Tänzer und Sänger. "Tanzen kann ich, aber ich bin jetzt nicht gut haltungsmäßig. Ich kann zum Beispiel nicht unbedingt gut gerade laufen und bin nicht immer der selbstbewussteste Typ, wenn ich irgendwo hinkomme", sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Auch das Singen fiele ihm nicht leicht. "Ich kann nicht wirklich gut singen", so Schweighöfer.

Der 42-Jährige spielt im neuen Film "Girl You Know It's True" (Filmstart am 21. Dezember) von Regisseur Simon Verhoeven die Rolle des Produzenten der Band Milli Vanilli, Frank Farian. Der Film erzählt die Geschichte von einem der wohl größten Betrugsskandale der Musikgeschichte, als Anfang der 1990er Jahre bekannt wurde, dass Milli Vanilli ihre Hits wie "I'm Gonna Miss You" nie selbst gesungen hatte.

(dpa)